Alemanya eludeix la recessió gràcies a l'empenta de la demanda interna

L'economia alemanya va aconseguir eludir la recessió al tercer trimestre en anotar-se una pujada del seu PIB del 0,1%, després que al segon trimestre baixés dues dècimes, va informar l'Oficina Federal d'Estadística (Destatis). L'ascens va ser atribuït pels experts a l'empenta de la demanda interna i la bona situació del mercat laboral. Els economistes parlen d'una «recessió tècnica» quan el PIB es contrau durant dos trimestres seguits. Per això, si s'hagués contret el PIB al tercer trimestre Alemanya hagués entrat en recessió per primera vegada des de fa set anys. Al primer trimestre del l'any el PIB havia tingut un creixement del 0,5%.

La majoria dels analistes no esperen que hi hagi un recessió «profunda» en el futur proper, tot i que s'està registrant un alentiment del creixement. «L'auge ha acabat però de moment no esperem una recessió profunda», estableix l'últim informe del Consell Assessor d'Economistes del Govern alemany, conegut com el grup dels «cinc savis».

No obstant això, el fet que hi hagi hagut creixement al tercer trimestre ha suposat una sorpresa per a alguns analistes, com va reconèixer el director d'anàlisi conjuntural de l'Institut d'Estudis Econòmics (DIW) de Berlín, Claus Michelsen. «El creixement és sorprenent, els indicadors feien esperar un estancament o una contracció», va dir Michelsen.

El que sí que s'espera és que aquest any el creixement estigui clarament per sota del de 2018, quan el PIB va tenir una pujada de l'1,5%. Segons els pronòstics del Govern, el creixement aquest any serà del 0,5%.