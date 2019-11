Brussel·les expedienta Londres per no nomenar un comissari

La Comissió Europea (CE) va obrir un procediment d'infracció contra el Regne Unit per no proposar un candidat a comissari europeu, tot i estar obligat a fer-ho, ja que segueix sent membre de la Unió Europea (UE) després de l'última pròrroga del Brexit. L'Executiu comunitari va advertir al Govern britànic que té de termini fins al proper 22 de novembre per respondre a aquest requeriment o, en cas contrari, podria avançar en el procés d'infracció, que en última instància li permetria dur el Regne Unit davant del Tribunal de Justícia de la UE.

El Govern britànic va informar a les institucions europees a través d'una carta que Londres ha descartat nominar un candidat per a la propera Comissió Europea tal com li requerien les condicions de l'última extensió del Brexit i els propis tractats comunitaris. La missiva justificava la decisió sobre la base de les directrius «preelectorals» britàniques que estableixen que el Regne Unit no ha de fer nomenaments per a llocs internacionals en el període anterior als comicis.