González «Mai acceptaré un acord que suposi trencar les regles de convivència»

L'expresident del Govern Felipe González va advertir que mai acceptarà un acord de Govern que suposi «trencar les regles de convivència» i d'igualtat entre espanyols: «Jo mai passaré per això», va assegurar. L'expresident del Govern es va expressar així en la seva intervenció en un acte organitzat per la Fundació Felipe González en què va valorar la necessitat d'establir eixos d'entesa política entre l'esquerra i la dreta sobre assumptes transversals, com les polítiques socials. Preguntat a la seva arribada per si ja havia felicitat Pedro Sánchez per la seva victòria electoral, va respondre concisament: «No em semblava necessari».

Per part seva, la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES), que dirigeix l'expresident José María Aznar, considera que el cap de l'Executiu en funcions «ha triat la pitjor» opció de les possibles en signar un preacord de coalició amb Podem i que és una conseqüència de la seva obsessió «per mantenir el poder a qualsevol preu». A més, pensa que la «debilitat» del líder del PSOE és una «temptació irresistible» que utilitzaran els independentistes per «avançar en la seva estratègia de ruptura».