Sánchez avisa ERC que només el PSOE i Podem garanteixen el diàleg sobre Catalunya

Pedro Sánchez va respondre a la negativa inicial d'ERC a avalar la seva investidura avisant que PSOE i Podem són els únics partits d'àmbit estatal que defensen el diàleg «dins de la Constitució» per resoldre la «crisi política» -ja no parla de «crisi de convivència»- a Catalunya. La reunió que van mantenir ahir al Congrés la vice-secretària general del PSOE, Adriana Lastra, i el portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, va acabar amb un nou «no» dels sobiranistes, que no detecten «cap indici» que el PSOE «hagi d'abandonar la via repressiva».

ERC va insistir en la seva defensa d'una «resolució política del conflicte» a través d'una «taula de negociació» i advoca per noves reunions amb els socialistes per anar avançant en les seves demandes. Per a Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, el «pacte de Palau de Pedralbes» de fa un any amb el Govern de Pedro Sánchez podria ser un «punt de partida» i un «bon esquema» per a properes reunions.

Encara que no va aclarir si està disposat a una taula de partits fora del Parlament per a una negociació política sobre Catalunya, Sánchez sí que es va preguntar «quina alternativa» proposen els qui neguen el seu suport a un Govern format pels dos únics grans partits favorables al diàleg. «El Govern sempre estarà a favor de trobar una solució política a la crisi territorial que desgraciadament vam viure fa uns quants anys a Catalunya», va afirmar.

En una roda de premsa al Palau de La Moncloa, la primera després de les eleccions, el president de Govern en funcions va apel·lar a la «responsabilitat» i a la «generositat» de les altres forces polítiques perquè no bloquegin el preacord amb Unides Podem i el nou Executiu pugui començar a caminar al desembre. Un acord «il·lusionant», va insistir Sánchez, que va destacar que el pacte compleix les «garanties» que reclamava cadascuna d'aquestes dues formacions: en el cas de Podem, estar al Govern, i en el del PSOE, que al Gabinet hi hagi «cohesió i solidaritat en les responsabilitats i lleialtat».

El que no va confirmar Sánchez a preguntes dels periodistes és si entre els seus compromisos es mantindrà el que va fer en campanya d'impulsar una reforma del Codi Penal que prohibeixi explícitament els referémdums il·legals. En aquesta compareixença, el cap de l'Executiu en funcions no va parlar com havia fet sempre de la «crisi de convivència» a Catalunya, i la defineix ara com una «crisi política» o una «crisi territorial».

Per part seva, el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, creu necessari que PSOE i PP parlin per «aturar» el preacord amb Podem i qualsevol conversa que porti a una investidura amb ERC, Bildu i JxCat. Segons la seva opinió, seria una coalició «atípica, estranya i letal per a l'Espanya constitucional». Precisament, un dels al·ludits, EH-Bildu, va avançar que el PSOE no els ha cridat per incloure'ls a la ronda de contactes per a la investidura.

Des de la CUP, un altre partit que estarà present al Congrés, es va criticar la «submissió» d'Unides Podem al PSOE per signar un «acord vergonyant» que, segons el seu parer, no compleix «els mínims imprescindibles», com «l'amnistia, l'autodeterminació i els drets socials».



CS insta a «mirar al centre»

La portaveu nacional de Cs i líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, va demanar a Sánchez que rectifiqui el seu preacord amb Unides Podem per a la investidura i «miri al centre» en lloc dels extrems. Va lamentar que el president del Govern en funcions «s'hagi tornat a equivocar de socis», però va insistir que encara està a temps de rectificar i li va exigir responsabilitat. A més, Roldán va criticar que Sánchez pugui ser investit amb l'abstenció de partits com ERC i EH Bildu.