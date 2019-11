Detectades a Espanya «anomalies» en les proves de l'Informe PISA

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) decidia, ahir, ajornar la publicació d'una part dels resultats espanyols de l'Informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (Informe PISA, per les sigles en anglès), que s'hauria de publicar el pròxim 3 de desembre, després de detectar anomalies en les respostes dels estudiants en la prova de lectura en algunes zones d'Espanya.

En un comunicat, l'OCDE explicava que està treballant amb el Govern d'Espanya per «identificar les causes» del comportament «anòmal» de les respostes a la prova de lectura, que «no reflecteixen el nivell real de competència dels estudiants». A més, l'OCDE no descarta que les proves de competències matemàtica i científica estiguin també afectades per aquest «comportament anòmal», encara que en menor mesura. Els resultats espanyols d'aquestes proves sí que es publicaran, al costat dels de la resta de països que participen en l'Informe PISA, el 3 de desembre.

Prop de 40.000 alumnes de 1.102 instituts de totes les comunitats espanyoles van participar l'any passat en les proves de l'Informe PISA , que des de l'any 2000 avalua les capacitats d'estudiants de tot el món en lectura, matemàtiques i ciències. Les proves van destinades a alumnes de 15 anys que són a punt d'acabar l'educació obligatòria, i es realitzen cada tres anys. Els resultats es donen a conèixer el curs següent.



«No hi ha pautes definides»

Les anomalies detectades en els resultats de l'Informe PISA a Espanya s'estenen a diverses comunitats autònomes, però l'OCDE descarta que s'hagi produït un «boicot» organitzat o premeditat. En aquesta línia, fonts de l'OCDE informen que la decisió d'ajornar la publicació de part dels resultats espanyols es va prendre després de detectar anomalies en les respostes dels estudiants en «cinc o sis» comunitats espanyoles, encara que subratllen que no existeixen «pautes molt definides» ni similars entre els centres on s'han registrat aquestes respostes «inversemblants».

En aquest context, la ministra d'Educació i Formació Professional en funcions, Isabel Celaá, va recordar, ahir, que va ser el Govern del Partit Popular presidit per Mariano Rajoy el que va coordinar les proves de l'Informe PISA. Els tests es van realitzar al maig de 2018, abans de la moció de censura que va provocar l'entrada del socialista Pedro Sánchez a La Moncloa.

Així les coses, Celaá va eludir responsabilitats en el cas i va recordar que es tracta d'«una qüestió de l'OCDE, exclusivament» i que la gestió va anar a càrrec de «l'anterior gabinet», amb Íñigo Méndez de Vigo al Ministeri d'Educació.



Polèmica amb l'escola catòlica

En un altre ordre de coses, Isabel Celaá va reiterar que escollir un centre educatiu no és un dret constitucional, encara que va proclamar que les famílies tenen «llibertat» per fer-ho i «no tenen res a témer», perquè el PSOE, va dir, ha defensat sempre l'educació concertada. Celaá sortia així del pas de la polèmica creada abans-d'ahir per unes declaracions seves en la inauguració del congrés de la patronal de col·legis concertats Escoles Catòliques.

La ministra va assegurar, davant l'arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, i centenars de representants de centres educatius concertats, que «de cap manera es pot dir que el dret dels pares a triar un ensenyament religiós o triar centre educatiu podrien ser part de la llibertat d'ensenyament» que contempla la Constitució Español. Celaá ha rebut crítiques dels partits de l'oposició i fins i tot del Vaticà.