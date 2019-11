Uns 80 alts càrrecs de Rajoy han passat recentment al sector privat

Uns 80 alts càrrecs del Govern de Mariano Rajoy han passat a treballar al sector privat des del canvi de Govern que es va produir amb la moció de censura de juny de 2018 fins ara, tots ells amb autorització de l'Oficina de Conflicte d'Interessos, que vigila el pas del sector públic al privat durant els dos anys següents a deixar aquests càrrecs. El Portal de Transparència ha actualitzat recentment tota aquesta informació relativa als alts càrrecs de l'Administració de l'Estat, dades des de 2013 dels membres de Govern i d'altres òrgans de l'Estat que després del seu cessament han demanat passar a empreses privades.

La Llei reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, que va entrar en vigor a finals de març de 2015, impedeix a aquests directius durant els dos anys següents a deixar el lloc «prestar serveis a entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat». Per vigilar que això es compleixi, els que vulguin fer el pas han de demanar permís a l'Oficina de Conflicte d'Interessos, que revisa cada cas i dona o no la seva autorització. La majoria de les respostes són favorables i amb prou feines es rebutja un 2% de mitjana.

La moció de censura va provocar la sortida del Govern de PP i de molts alts càrrecs que van ser substituïts per l'arribada dels dirigents del PSOE. Uns 80 d'ells han demanat i han obtingut permís per a un canvi al sector privat, entre els quals hi ha casos ja coneguts com el de la mateixa vicepresidenta de Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, que va fitxar pel bufet d'advocats Cuatrecasas.

Des de la convocatòria de les eleccions d'abril, només hi ha set alts càrrecs cessats i que han presentat una sol·licitud a l'Oficina d'Interessos. Els tres últims són Miguel Marín, expresident del port de Melilla, que ha rebut autorització per portar el seu propi despatx d'advocats; Marcos Peña Pinto, expresident del Consell Econòmic i Social, que ha entrat al consell d'administració de la farmacèutica Rovi, i José Luis Urcelay, segon cap de l'Estat Major de la Defensa, autoritzat per a prestar serveis d'assessoria a Abengoa, Everis Aeroespacial i Oesia.

No obstant això, en la informació publicada apareixen també autoritzacions concedides darrerament per l'Oficina de Conflictes a alts càrrecs que van ser cessats molt abans. Per exemple, Sáenz de Santamaría, que ha entrat en el consell assessor de l'associació Women in a legal world.

L'última autorització concedida és per a Cristina Ysasi-Ysasmendi, exdirectora adjunta del gabinet de Mariano Rajoy a Presidència de Govern i ara directora sènior a Llorente y Cuenca. Es tracta de la mateixa empresa de consultoria per la qual també va fitxar el seu cap a La Moncloa, el director de gabinet de Rajoy José Luis Ayllón, així com l'exministre d'Economia Román Escolano.

També apareix un altre exministre de Rajoy, Pedro Morenés, que va deixar Defensa el 2016 però que fins l'any passat havia encara de comunicar els seus moviments a l'empresa privada. Hi figuren dues autoritzacions concedides al setembre i juliol de 2019 per presidir el consell d'administració d'Amper Ingenio. Destaca el cas de José María Lasalle, exsecretari d'Estat per a la Societat de la Informació, que ha obtingut cinc permisos entre agost i octubre per a diferents feines.