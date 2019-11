L'Exèrcit britànic encobreix crims de guerra dels seus soldats a l'Iraq i l'Afganistan

Comandants de l'Exèrcit britànic han encobert presumptament crims de guerra a l'Afganistan i l'Iraq, entre ells la tortura de nens o l'assassinat de civils, segons uns documents secrets dels quals va informar el Sunday Times i la BBC. El Govern manté reservats aquests documents, que revelen que alts comandaments militars han intentat mantenir en secret presumptes crims de guerra per part de tropes britàniques a l'Afganistan i l'Iraq. La perquisició ha tret a la llum assassinats per part d'un soldat de les forces especials SAS de l'Exèrcit i també tortures a nens, cops o abusos sexuals de detinguts per part de Black Watch, un batalló d'infanteria del Reial Regiment d'Escòcia.

Els detectius militars que han portat a terme aquesta investigació també van descobrir possibles casos de falsificació de documents, un delicte pel qual els militars responsables podrien ser processats. Aquestes proves van sorgir durant dues investigacions sobre crims de guerra -una anomenada Operació Northmoor sobre l'Afganistan i una altra relativa a l'Iraq-, que pel que sembla van ser tancades el 2017 pel llavors ministre de Defensa, Michael Fallon, abans que el cas arribés davant la Justícia, explica el Sunday Times. «Decisions clau van ser retirades de les nostres mans. Va haver-hi pressió del ministeri de Defensa per tancar els casos el més ràpid possible», va afirmar un investigador.

El dominical assenyala que aquestes revelacions poden arribar a la Cort Penal Internacional, obligada a adoptar mesures quan els països no processen els militars en cas de violacions de les convencions de Ginebra relatives a la guerra. El diari cita el cas de l'assassinat de tres nens i un jove a l'Afganistan a l'octubre de 2012, que van rebre trets al cap a boca de canó d'un soldat de la SAS.