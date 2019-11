Venècia El nivell del mar baixa després d'un matí amb inundacions

Venècia va tornar a patir greus inundacions en registrar un augment del nivell del mar de 150 centímetres que va negar el 70% del seu nucli urbà, si bé les aigües van començar a baixar i la situació està millorant progressivament. El mesurador situat a l'entrada del Gran Canal va registrar a la una del migdia un augment de l'aigua de 150 centímetres, deu menys dels previstos, i després el nivell del mar va començar a baixar. El pronòstic per a avui és més favorable, ja que s'espera un augment de 100 centímetres (dins dels límits d'una marea mesurada) que, com a molt, afectarà el 5% de la ciutat. L'alcalde, Luigi Brugnaro, proveït d'impermeable i enmig d'un carrer completament inundat, va celebrar aquest fet i va assegurar que la ciutat es recuperarà perquè «els venecians només s'agenollen per pregar».