Arrimadas fa un pas endavant per assumir el lideratge de Ciutadans

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, va decidir fer un pas endavant una setmana després de la dimissió d'Albert Rivera i va avançar la seva intenció d'assumir el lideratge de la formació taronja per reflotar el partit amb un projecte propi. En la seva primera aparició pública des d'un cop electoral que ha situat Ciutadans gairebé en la irrellevància, va deixar clar que es veu «forta» per fer aquest pas i que compta per a això amb un suport «absolutament majoritari». A més d'altres dirigents, té el suport explícit dels quatre barons territorials (Andalusia, Madrid, Castella i Lleó i Múrcia), i de fet el vicepresident andalús, Juan Marín, va assegurar que, amb Arrimadas, Cs tornarà a ocupar el lloc que li correspon.

Per part seva, Esquerra Republicana de Catalunya, la posició de la qual és determinant per permetre la investidura de Pedro Sánchez, va fer una crida a la unitat de vot amb les altres dues formacions independentistes catalanes, JxCat i la CUP, així com amb Bildu i el BNG, per no quedar-se sola en seva decisió. ERC ja va anunciar la setmana passada la seva intenció de consensuar amb JxCAt el vot en la investidura, i ahir va anar més senllà i va anunciar que la seva intenció es sumar també a aquesta proposta la CUP, Bildu i el Bloc.