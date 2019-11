González no descarta «conductes irregulars» al BBVA amb Villarejo

L'expresident del BBVA Francisco González va declarar com investigat a l'Audiència Nacional per l'escàndol dels treballs d'espionatge que va encarregar l'entitat bancària a l'excomissari José Manuel Villarejo sense que la Fiscalia demanés mesures cautelars per a ell. Després de dues hores i mitja de compareixença davant el jutge i els fiscals del cas Villarejo, l'exbanquer va fer una breu declaració als mitjans i, encara que no va donar detalls de l'interrogatori per trobar-se la causa sota secret, va assegurar que havia contestat a totes la preguntes «amb tota transparència i claredat». «Sí puc dir-los -va destacar- que una vegada que acabi aquesta investigació, quedarà molt clar, repeteixo, molt clar, que el grup BBVA i els seus directius han treballat sempre de manera íntegra i exemplar, ho vull dir així de clar, sense perjudici, com és lògic, que hi hagués alguna conducta individual de caràcter irregular que jo en aquest moment desconec».

En aquest sentit, va recordar que, després de tenir coneixement al maig de 2018 que «el grup Cenyt (propietat de Villarejo) havia prestat serveis al grup BBVA», van decidir obrir una investigació per «determinar l'abast dels treballs» i que ell ja llavors va manifestar explícitament el seu interès a declarar. El BBVA, va insistir, és «una gran institució internacional enormement respectada que treballa en benefici no només dels seus clients i accionistes sinó que també presta serveis rellevants a la societat».

Des que al juliol el jutge Manuel García Castellón va decidir imputar el banc com a persona jurídica -que ha de declarar demà a la peça número 9 de el cas, que roman secreta-, González va saber que ell també seria cridat a declarar i per això portava temps preparant amb el seu advocat aquesta compareixença. Arribat finalment el dia, l'exbanquer va respondre a les preguntes del jutge, dels fiscals i del seu advocat, Jesús Santos, extinent fiscal de l'Audiència Nacional i defensor del PP al cas Gürtel.

Ha estat dels pocs que ha optat per no acollir-se al seu dret a no declarar amb l'argument que aquesta peça roman secreta, circumstància que ha portat la major part de la desena de càrrecs i excàrrecs de l'entitat imputats a rebutjar prestar declaració a l'espera que la investigació deixi d'estar reservada.

En un altre ordre de coses, el president d'ACS i del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha decidit personar-se en qualitat d'acusació particular en el procediment obert a l'Audiència Nacional en relació a la presumpta contractació de l'excomissari José Villarejo per part d'Iberdrola per espionatge. En un breu comunicat, ACS va informar que l'empresari ha pres aquesta decisió després que El Confidencial i moncloa.com hagin publicat que Iberdrola va contractar Villarejo per fer-li xantatge i frenar la intenció de la constructora d'estar al consell d'administració de l'elèctrica. L'objectiu, afegeix, és poder exercir accions penals i civils contra els que resultin responsables d'aquests actes, «entre els quals podrien estar inclosos el president d'Iberdrola i la gent del seu entorn».