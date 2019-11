Sis anys de presó a Griñán i nou d'inhabilitació a Chaves pel cas ERO

L'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñán ha estat condemnat per l'Audiència Provincial de Sevilla a sis anys de presó i 15 anys d'inhabilitació a la coneguda com a 'peça política' de la causa judicial sobre els expedients de regulació d'ocupació (ERO ), mentre que el seu antecessor en el càrrec, Manuel Chaves, ha estat condemnat a nou anys d'inhabilitació.

Així ho recull la sentència que ha donat a conèixer aquest dimarts el tribunal de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla passat gairebé un any des del final del judici i prop de nou des que la jutge Mercedes Alaya iniciés la instrucció de la causa.

La Fiscalia Anticorrupció demanava per Griñán sis anys de presó i 30 d'inhabilitació per prevaricació i malversació i per Chaves deu anys d'inhabilitació per prevaricació. La sentència es pot recórrer davant el Tribunal Suprem.