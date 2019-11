Almenys tres morts a Bolívia en enfrontaments entre policies i manifestants

Almenys tres persones van morir per ferides d'arma de foc i altres 30 van resultar ferides a la ciutat boliviana d'El Alto en enfrontaments entre seguidors d'Evo Morales i militars i policies en una refineria. Els enfrontaments van tenir lloc durant un operatiu de les forces de seguretat per facilitar la sortida de camions cisterna per abastir de combustible la veïna ciutat de La Paz. Per part seva, l'ONU va fer una crida a la contenció a totes les parts de la crisi a Bolívia i va destacar que la mort de manifestants civils no es pot acceptar, i que ha d'haver-hi rendició de comptes en aquests casos. «Estem preocupats pels esdeveniments. És important tornar a trucar tots els actors perquè donin una oportunitat al diàleg, incloent l'exercici de contenció tant en actes com en paraules», va assenyalar Stéphane Dujarric, el portaveu del secretari general de l'organització, António Guterres.

Paral·lelament, l'exmandatari bolivià Evo Morales ja fa una setmana que està asilat a Mèxic, país on va rebre una fèrria defensa del president, Andrés Manuel López Obrador, davant de les crítiques de l'oposició pel cost que té la seva protecció. «Quant costa donar-li la protecció? Tot això, amb tot respecte, és secundari, no és essencial», va afirmar López Obrador.