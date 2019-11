Condemnats dos membres de 'la Manada' per gravar la violació grupal de Pamplona

L'Audiència de Navarra ha condemnat dos membres de 'la Manada' a tres anys i tres mesos de presó i 5.670 euros de multa per gravar la violació grupal que van cometre a Pamplona el 2016. Els imposa així la màxima pena sol·licitada per les acusacions particular i popular (el govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona) per un delicte contra la intimitat. Els acusats van gravar set vídeos i van realitzar dues fotografies de la violació que van cometre els cinc membres de 'la Manada'. Els altres tres encausats han quedat absolts perquè la sentència entén que "no van aportar cap col·laboració objectiva i causal" a l'hora de fer les gravacions. El Tribunal Suprem va condemnar al juliol els cinc joves a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació. A un d'ells li va imposar dos anys més per robatori amb intimidació.

El Suprem va revocar la sentència que havia dictat inicialment el Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que de fet confirmava la condemna imposada per l'Audiència a 0 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual.

Per dictar la sentència pel delicte contra la intimitat, l'Audiència ha tingut en compte les conclusions exposades per les parts en el judici celebrat al novembre del 2017. La fiscal llavors va sol·licitar per als cinc acusats una pena de 2 anys i 10 mesos de presó. En canvi, l'acusació particular i les accions populars van reclamar 3 anys i 3 mesos de presó.

Durant la gravació grupal, un dels ara condemnats va gravar sis vídeos i va fer dues fotografies amb el seu telèfon, i l'altre va fer un vídeo. Els tres magistrats diuen que les gravacions i les fotos es van fer "amb l'ànim de captar i deixar constància dels actes de naturalesa sexual" realitzats sobre la víctima, "sense que aquesta pretès de forma expressa o tàcita el seu assentiment". Els fets, qualificats com a violació, continuen, "són incompatibles amb la prestació del consentiment per la denunciant". "Resulta de tota evidència que qui està sent agredida no pot assentir a tals actes d'intromissió en la seva intimitat", conclouen.

Al seu parer, el delicte es va cometre en el moment de les gravacions. Un dels acusats va assegurar que mai va tenir intenció de difondre les imatges.

L'Audiència també remarca que és irrellevant que la resta d'acusats no manifestés cap objecció a les gravacions.

L'altre condemnat va argumentar que volia captar les cares i gestos dels seus amics, i que quan es va adonar que a la gravació apareixia la víctima ho va esborrar tot. El tribunal tampoc admet aquestes al·legacions, perquè les imatges mostren clarament la noia.