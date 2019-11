Condemnen Griñán a sis anys de presó i Chaves a nou d'inhabilitació

Gairebé un any després que quedar vist per a sentència el judici de la peça política dels EROs a Andalusia, l'Audiència de Sevilla va dictar la sentència contra els expresidents del PSOE en condemnar José Antonio Griñán a sis anys de presó i inhabilitar durant nou anys Manuel Chaves. La decisió judicial, que assumeix bona part de les tesis i petició de condemnes de la Fiscalia, suma en total 68 anys de presó i 255 anys d'inhabilitació per a 19 dels 21 exalts càrrecs de la Junta jutjats.

Griñán, el més colpejat, ha estat condemnat a sis anys de presó i Chaves a nou d'inhabilitació especial per delictes de malversació i prevaricació en el primer cas i per prevaricació el segon. També han estat condemnats a presó altres nou exalts càrrecs: els exconsellers Antonio Fernández (set anys), José Antonio Viera (set anys), Francisco Vallejo (set anys), Carmen Martínez Aguayo (sis anys), els exviceconsellers Agustín Barberá (set anys), Jesús María Rodríguez (sis anys), l'exdirector general de Treball Francisco Javier Guerrero (set anys), l'exdirector general de Treball Juan Márquez (set anys), i l'exdirector general de l'agència Idea Miguel Ángel Serrano (sis anys).

La resta de les condemnes són per inhabilitació, entre elles la de l'exconsellera Magdalena Álvarez, per a la qual el tribunal ha dictaminat nou anys d'inhabilitació. En aquesta situació es troben també l'exconseller de Presidència Gaspar Zarrías, l'exviceconseller José Salgueiro, l'exdirector general de Pressupostos Antonio Vicente Lozano i l'exsecretari general d'Ocupació Javier Aguado, tots ells condemnats a nou anys d'inhabilitació.

A aquests s'uneixen l'exsecretària general de Treball Lourdes Medina (vuit anys i sis mesos d'inhabilitació), l'exsecretari general de Treball Juan Francisco Sánchez (nou anys) i, finalment, l'exdirector d'Idea Jacinto Cañete (vuit anys i sis mesos). Dues persones han resultat absoltes: l'exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, que estava acusat per delictes de prevaricació i malversació, i l'excap de Gabinet Jurídic de la Junta, Francisco del Río, processat per prevaricació.

La sentència retreu que el Govern socialista andalús coneixia la «palmària il·legalitat» de les ajudes sociolaborals -uns 680 milions d'euros- que va concedir amb l'«absoluta falta de control» entre els anys 2000 i 2009. En 1.821 folis, la primera sentència de el cas destaca que els exalts càrrecs, entre ells els expresidents, van ser «plenament conscients de la patent il·legalitat» de la forma de concedir les ajudes, que beneficiaven les empreses i no els treballadors.

El cas suposa un cop per al PSOE, en un moment clau on busca els suports per governar a Espanya, amb la sentència condemnatòria per a dos dels seus líders històrics a Andalusia per una causa que pesa com una llosa des de fa una dècada.

El secretari d'Organització de PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va destacar que la sentència condemnatòria «no afecta ni l'actual Govern ni l'actual direcció del PSOE». En tot cas, Ábalos va destacar l'«absolut respecte» cap a aquesta sentència, que «no pot deixar indiferents els socialistes» per ser «molt dura».

Per part seva, el secretari general de PP, Teodoro García Egea, va instar el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, a «assumir responsabilitats polítiques» després de la sentència de el cas dels EROs, «el major cas de corrupció de la història d'Espanya». A més, va preguntar a Podem, «soci» del PSOE en un possible Govern de coalició, què «pensa» sobre aquesta errada «demolidora» i si també ara estaria disposat a presentar una moció de censura com va fer després de la sentència sobre la trama Gürtel.