La Fiscalia sueca tanca la investigació contra Assange per un cas de violació

La Fiscalia sueca va tancar la investigació preliminar per violació contra el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, en considerar que les evidències s'han debilitat i no hi ha base per elevar una acusació formal. El cas, iniciat el 2010 i tancat set anys després, havia estat reobert fa sis mesos després que Assange, que espera ara que el Regne Unit decideixi sobre la seva extradició als Estats Units, fos arrestat per la força a l'ambaixada de l'Equador a Londres després de de retirar-li Quito l'asil diplomàtic concedit el 2012.

La fiscal superior sueca Eva-Marie Persson, que llavors va assumir la direcció del cas, va explicar que la denunciant havia aportat un relat «creïble», «fiable» i «detallat», però que les evidències de suport s'havien «debilitat» pel pas del temps, en al·lusió als testimonis interrogats en aquest període.

«Tenint en compte la situació probatòria més feble, he conclòs després d'una reflexió minuciosa que un interrogatori complementari amb Julian Assange no canviaria la situació de forma decisiva. Les proves no són suficients per a una acusació. En aquestes circumstàncies la investigació s'ha de tancar», va explicar.

Persson ja havia patit un cop al juny, quan la Justícia sueca va rebutjar la seva petició d'emetre una ordre de detenció contra Assange perquè no ho considerava proporcionat, ja que podia ser interrogat amb una ordre de crida i cerca en matèria penal, una decisió que la fiscal no va recórrer.

En la seva anterior compareixença pública, fa dos mesos, Persson havia informat que es transcriurien i analitzarien les declaracions de set testimonis, dos d'ells nous, i que després decidiria si emetia una ordre de crida i cerca per interrogar Assange o tancava el cas, com va fer l'anterior fiscal el 2017. L'arxiu de la investigació es va produir llavors per la impossibilitat de fer-la avançar, ja que Assange seguia refugiat a l'Ambaixada de l'Equador, mentre que ara sí que hi ha motius jurídics, va explicar Persson.