La Policia arresta 'el Petit Nicolás' per intentar apunyalar un cambrer

La Policia Nacional ha detingut Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com 'El petit Nicolás', per pegar i intentar apunyalar el cambrer d'un restaurant de menjar ràpid de Madrid. La policia també ha arrestat un amic seu per resistència i desobediència a l' autoritat.

Els fets van passar poc després de les 22 hores de dimarts, quan els dos joves van seure a sopar a una pizzeria italiana, radicada al número 10 del carrer Orense, situada al costat d'una coneguda discoteca de la zona. Tots dos van començar a increpar una cambrera i davant la seva persistència, l'amo va decidir expulsar-los del local.

En aquest moment, el 'petit Nicolás' va agafar un ganivet i va intentar clavar-lo a un dels cambrers, que es va protegir però que finalment va rebre un cop de puny a la cara i talls a les mans. Després de l'arribada de la policia, els agents van procedir a detenir-los, però l'amic de Francisco Nicolás es va resistir i va colpejar un dels funcionaris.

Sanitaris del SAMUR van atendre els dos ferits, que no van requerir trasllat a l'hospital, ha indicat a Europa Press un portaveu d'Emergències Madrid.

Finalment, el jove, per al qual la Fiscalia demana 7 anys de presó per usurpació de funcions, falsedat en document oficial i suborn actiu, va ser arrestat per un delicte de lesions i el seu acompanyant per un delicte de resistència i abús a l'autoritat. Després de passar per comissaria, van ser posats en llibertat amb càrrecs.