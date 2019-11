Un taxista apareix degollat dins del seu vehicle a Alcalá de Henares

La Policia Nacional treballa com a principal hipòtesi amb el fet que el robatori va ser el motiu per matar un taxista el cadàver del qual va ser trobat de matinada dins del seu vehicle a Alcalá de Henares (Madrid) amb una ferida d'arma blanca al coll. Els agents busquen l'autor o autors dels fets després que el cadàver fos trobat minuts abans de la una de la matinada. Una persona que passava pel lloc va veure el taxi aturat amb una de les portes del darrere oberta. El taxista, de 60 anys, es trobava assegut al seient del conductor amb el cinturó de seguretat posat i s'estima que feia més de mitja hora que era mort amb una ferida profunda al coll per arma blanca i que podria haver estat atacat des de la part de darrere. L'home tenia una important ferida d'arma blanca al coll i altres menors a les dues mans, que va patir possiblement en intentar defensar-se, segons la investigació.