Trump amenaça la Xina d'apujar els aranzels encara més si no hi ha acord

El president dels EUA, Donald Trump, va destacar que, si no s'aconsegueix un acord comercial amb la Xina, «els aranzels pujaran encara més» enmig de les converses entre Washington i Pequín per ratificar la «primera fase» del pacte i rebaixar així la guerra comercial. «Si no aconseguim un acord amb la Xina, simplement apujaré els aranzels encara més», va amenaçar Trump en una reunió amb el seu gabinet presidencial a la Casa Blanca. «La Xina haurà de fer un acord que m'agradi. Si no, ja està», va destacar.

Les paraules de Trump van arribar en plenes converses entre els dos països per segellar una «primera fase» del pacte i afegeixen incertesa, ja que segueixen sense conèixer-se de moment la data i el lloc en què es portarà a terme la signatura. Inicialment, la idea era que Trump i el president de la Xina, Xi Jinping, signessin l'acord en el marc de la reunió de l'APEC celebrada a mitjans d'aquest mes a Santiago de Xile, però la cancel·lació de la cimera per les protestes socials al país sud-americà va complicar els plans.

La dificultat de les negociacions, però, ha quedat reflectida en el constant encreuament de declaracions entre Washington i Pequín, sovint contradictòries. A l'inici de novembre, el Ministeri de Comerç xinès va assegurar que havia arribat a un acord amb Washington per retirar per fases els gravàmens que les dues parts s'han anat imposant durant la disputa, que va començar al març de 2018. No obstant això, dies després Trump va rebaixar les expectatives. «A la Xina li agradaria fer marxa enrere, no una revocació completa perquè saben que això jo no ho faria», va afirmar el mandatari nord-americà. El passat 1 de setembre, Trump va apujar del 10% al 15% els aranzels sobre importacions xineses per valor de 112.000 milions de dòlars.