Anticorrupció demana l'empresonament immediat de 4 condemnats pels EROs

La Fiscalia Anticorrupció de Sevilla va demanar que entrin a la presó de manera immediata quatre dels 19 condemnats en la sentència dels ERO, entre els quals no hi ha l'expresident de la Junta José Antonio Griñán, condemnat a sis anys de presó. Paral·lelament, diversos partits polítics van reclamar la dimissió de l'expresidenta andalusa i secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, a la qual responsabilitzen de no poder recuperar els diners malversats.

A més, els advocats de diversos dels condemnats van sol·licitar a l'Audiència de Sevilla una ampliació del termini, de cinc dies hàbils, per preparar els recursos de cassació que presentaran davant del Tribunal Suprem contra la sentència, en considerar que l'establert per la Secció Primera, que expira el proper dimarts 26, és insuficient.

Un dia després de conèixer-se la sentència, la Fiscalia Anticorrupció va demanar que entrin a la presó de manera immediata els exconsellers de Treball Antonio Fernández i José Antonio Viera i els ex directors generals de Treball Francisco Javier Guerrero i Juan Márquez.

Guerrero i Fernández, que van estar a la presó en la instrucció del cas, van ser condemnats a la major pena dels exalts càrrecs de la Junta: set anys i onze mesos de presó i 19 anys i mig d'inhabilitació absoluta per malversació de cabals públics i prevaricació. Viera i Márquez, per la seva banda, van ser condemnats a set anys i un dia de presó i a 18 anys d'inhabilitació pels mateixos delictes.

Les conseqüències polítiques de la sentència es van centrar en Susana Díaz, qui, segons l'opinió del president andalús, Juanma Moreno, ha d'«assumir alguna responsabilitat» perquè quan va ser presidenta autonòmica va «retirar» la Junta del cas, en va demanar l'arxiu i la lliure absolució dels acusats i va posar «pals a les rodes». Ciutadans, soci de govern del PP, va demanar obertament la dimissió de Díaz per boca del seu portaveu al Parlament, Sergio Romero, qui va dir que ha de deixar el seu lloc per «coherència i responsabilitat».

Des d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez va sol·licitar que Díaz deixi el seu escó al Parlament autonòmic per «decència», tot assegurant que la seva decisió de retirar l'acusació particular en la peça política dels ERO ha suposat que «no es puguin demanar» responsabilitats civils per recuperar els diners malversats. Segons la seva opinió, les conseqüències de la sentència «estan delimitades a Andalusia» i és «absurd intentar projectar-les a nivell estatal».