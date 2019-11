ERC pressiona Pedro Sánchez amb una consulta a la militància sobre la investidura

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va decidir augmentar la pressió sobre Pedro Sánchez en plantejar una consulta a la militància sobre la seva posició en la investidura, en la qual inclou com a condició una taula de negociació sobre Catalunya. «Està d'acord a rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per tractar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?», és la pregunta que farà dilluns que ve ERC als seus militants. Si guanya el sí, ERC col·locarà la negociació sobre Catalunya com a condició imprescindible per donar suport a Sánchez i es complicarà així la investidura del candidat socialista i la formació del Govern de coalició de PSOE i Podem.

La consulta d'Esquerra va ser la sorpresa d'una jornada en què no van transcendir contactes del PSOE, mentre Pedro Sánchez va assistir al seu primer gran acte públic després de les eleccions, en què va enviar un missatge per intentar tranquil·litzar el món econòmic davant el seu pacte amb Pablo Iglesias. Va ser al Congrés Europeu de l'Empresa Familiar, on Sánchez va prometre que el Govern de coalició respectarà l'estabilitat pressupostària i va dir confiar que el bloqueig polític acabarà en les «properes setmanes».

El mateix dia en què la CEOE va demanar al PSOE que busqui un pacte diferent al de Podem i aposti per opcions «més moderades», el líder socialista va participar en un fòrum empresarial per defensar el seu acord amb Iglesias i intentar transmetre confiança a empresaris i inversors. Va destacar, al·ludint al pacte amb Podem, que s'ha donat ja «el pas decisiu» per «establir un Govern en plenes funcions sobre el qual no hi hagi l'amenaça de la provisionalitat», i va expressar la seva confiança que en les properes setmanes acabarà el bloqueig polític.

Va ser a la tarda quan es va conèixer la decisió d'Esquerra de plantejar la consulta als seus militants. Al matí, a Barcelona, representants d'aquest partit i de JxCat es van reunir al Parlament per intentar coordinar les seves estratègies de cara a la investidura tenint com a punt de partida el «no».

Tot en una jornada en què el president del Govern en funcions no va voler parlar sobre la sentència dels ERO, per la qual han estat condemnats diversos exdirigents del seu partit. Sí hi va haver altres veus al PSOE que van rebutjar la idea que aquesta sentència judicial pugui interferir en les negociacions amb altres partits. Així ho entén, per exemple, Adriana Lastra. La vicesecretària general del PSOE i portaveu al Congrés va destacar que del que parlen aquests dies els socialistes amb altres formacions és «de present i de futur, i no de passat». La ministra de Treball, Magdalena Valerio, va afirmar per la seva part que no creu que la sentència dels ERO afecti «en absolut» els pactes d'investidura

De la sentència dels ERO sí que va parlar el líder del PP, Pablo Casado, que va demanar a Sánchez que faci un «pas enrere» davant la sentència i va insistir que no pot facilitar la investidura de cap manera, encara que es va mostrar disposat a garantir la governabilitat amb pactes d'Estat.



Contacte amb Ciutadans

Tot i que no van transcendir els contactes que ahir va poder tenir el PSOE, la previsible futura líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va revelar que aquests dies ha rebut una trucada del Govern en funcions, encara que no va voler dir qui va ser l'interlocutor. Arrimadas va assegurar que entén que la «prioritat» del Govern es veu «claríssima» i passa per demanar el suport d'ERC. Ciutadans manté que Sánchez ha de rectificar la seva idea de comptar amb ERC per a la investidura i insisteix en la seva disposició a un «acord constitucionalista amb PSOE i amb PP», segons van apuntar fonts de la formació taronja.