Un jutge imputa vuit periodistes per informar sobre el sumari dels CDR

El Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid investiga periodistes dels mitjans 'El Mundo', 'El País', 'ABC', 'El Confidencial', 'La Vanguardia', 'El Español', 'SER' i 'RTVE' per informar sobre el sumari dels CDR acusats de terrorisme abans que se n'aixequés el secret. L'instructor ha citat alguns dels periodistes el 29 de novembre com a investigats per un delicte de revelació de secrets. Les defenses dels membres dels CDR empresonats de forma preventiva per ordre de l'Audiència Nacional havien demanat, precisament, que s'investiguessin les filtracions. Des d'Alerta Solidària, col·lectiu que coordina la defensa dels CDR, es denuncia, a més, que les filtracions pretenien "instaurar" la idea que a Catalunya hi havia "un clima prebèl·lic".

Les defenses van demanar a l'Audiència Nacional que s'investiguessin les filtracions que, al seu parer, només podien venir del Ministeri de l'Interior o de l'Administració de Justícia, i que es prenguessin les mesures necessàries per aturar-les.En paral·lel, l'equip d'advocats va continuar investigant i les perquisicions van apuntar a un membre de l'Administració de Justícia, motiu pel qual s'ha ampliat la denúncia, que l'Audiència Nacional va traslladar al jutjat que ara investiga el cas, perquè es determini si aquesta persona va ser la responsable de les filtracions.