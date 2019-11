L'ambaixador dels EUA davant la UE confirma que Trump va pressionar Ucraïna

L'ambaixador dels EUA davant de la Unió Europea (UE), Gordon Sondland, va assegurar que el president nord-americà, Donald Trump, va ordenar a través del seu advocat personal, Rudy Giuliani, l'intercanvi de favors amb Ucraïna, en condicionar l'ajuda militar al país a una investigació sobre la família de l'exvicepresident i possible rival electoral Joe Biden. «El senyor Giuliani estava expressant els desitjos del president dels EUA, i sabíem que aquestes investigacions sobre Biden eren importants per al president», va explicar Sondland en la compareixença al Congrés dins de la investigació que lideren els demòcrates per obrir un judici polític a Trump per pressions a Ucraïna.

Sondland va reconèixer a més l'existència del «canal paral·lel» que va redefinir la política de Washington cap a Ucraïna, format per ell, el secretari d'Energia, Rick Perry, i l'enviat especial per a Ucraïna, Kurt Volker, un eix conegut com «els tres amics» que, seguint ordres de Trump, coordinava la política cap a Kíev amb Giuliani. «El secretari Perry, l'ambaixador Volker i jo vam treballar amb el senyor Rudy Giuliani en assumptes d'Ucraïna sota la direcció expressa del president dels Estats Units», va assenyalar.

En la seva declaració, Sondland va confirmar l'existència de «quid pro quo», una expressió llatina que significa donar alguna cosa a canvi d'una altra i que està en el centre de les indagacions. Aquestes afirmacions van prendre per sorpresa la bancada republicana, atès que esperaven que el testimoni de Sondland protegís els interessos de Trump.

Per part seva, el president nord-americà va insistir que no va exigir «res» a Ucraïna a canvi de lliurar-li ajuda militar o accedir a una reunió, i va intentar distanciar-se de l'ambaixador dels EUA davant la Unió Europea. Trump va llegir les declaracions que Sondland va fer durant el seu testimoni que l'afavoreixen, tot afirmant que «això vol dir que tot s'ha acabat». En tot cas, va dir que no coneix «molt bé» Sondland.