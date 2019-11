Els musulmans demanen al govern una casella a l'IRPF com la de l'Església Catòlica

El president de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE), Riay Tatary, ha demanat al Ministeri de Justícia una casella a l'IRPF com la de l'Església catòlica i que els faciliti la interlocució amb el Ministeri d'Educació per demanar l'ensenyament religiós islàmic a la Secundària.

Així ho ha reclamat Riay Tatary durant una reunió aquest dimarts 19 de novembre amb la directora general de Cooperació Jurídica Internacional i de Relacions amb les Confessions d'el Ministeri de Justícia, Ana Gallego.

En concret, el president de la Comissió Islàmica ha indicat que han proposat a Gallego desenvolupar l'article 11 de l'Acord de Cooperació signat entre l'Estat i la CIE el 1992, per incloure un sistema que els ajudi a finançar-se, com una casella en l'IRPF similar a la de l'Església Catòlica, per mitjà de la qual, els ciutadans que ho desitgin puguin destinar el 0,7% dels seus impostos a la Comissió Islàmica.

Els musulmans reben actualment una subvenció de la Fundació Pluralisme i Convivència però Tatary ha precisat que és "insuficient" per portar a terme els seus projectes, afegint que estan rebent els diners amb retard ja que en el mes d'octubre havien rebut el 15% de la quantitat que els corresponia i, a dia d'avui, el 35%.

Davant d'aquesta situació, Tatary ha desitjat un "govern estable" que els pugui garantir "una font de recursos suficients" perquè, segons ha puntualitzat, encara que els musulmans són una minoria a Espanya, són "una minoria bastant gran de gairebé 2 milions".

D'altra banda, el president de la Comissió Islàmica ha explicat que va demanar a la directora general de Cooperació Jurídica Internacional i de Relacions amb les Confessions que els ajudi a aconseguir una reunió amb la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial per demanar-li que introdueixi l'ensenyament religiós islàmic en l'etapa secundària.

"Els directors generals anteriors van donar la conformitat però no es va dur a terme", ha explicat Tatary, a el temps que ha subratllat la importància que els adolescents rebin aquesta classe de religió islàmica a l'escola per tenir una "formació sòlida de la seva personalitat".

Actualment, a Espanya hi ha 82 professors de religió i dos d'ells imparteixen la matèria en Secundària, un a Aragó i un altre a la Rioja.

Seguretat Social per als imams

Tatary ha recordat que durant la reunió, van abordar la modificació de el Reial Decret de la seguretat social per als imams, perquè "tenen una opció única d'una taxa fixa que no els dóna dret a atur ni a la jubilació".

Davant d'aquesta situació, la CIM demana que els imams tinguin els mateixos drets que la resta de treballadors.

El president de la Comissió Islàmica ha assegurat que la reunió s'ha desenvolupat en un ambient "molt amable" i que la directora s'ha mostrat "receptiva" davant les peticions dels musulmans. "Hem demanat coses entenedores que es poden millorar", ha subratllat, a el temps que ha assenyalat que li va demanar a Ana Gallego que li traslladés les seves inquietuds personals a la ministra de Justícia, Dolores Delgado.