Tres anys més de presó per a 2 membres de La Manada per gravar la violació

L'Audiència de Navarra va condemnar a 3 anys i 3 mesos de presó i a 5.670 euros de multa, com a autors d'un delicte contra la intimitat, dos dels cinc membres de La Manada per gravar la violació grupal dels Sanfermines de 2016 amb l'«ànim de deixar constància dels actes de naturalesa sexual». Els magistrats, que van absoldre els altres tres imputats, van destacar la «gravetat dels fets» i «la vulneració de la intimitat» que «es va produir en el context d'una agressió sexual».

El juliol passat, el Tribunal Suprem va condemnar els cinc membres de La Manada per un delicte continuat de violació a 15 anys de presó i va revocar la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que havia confirmat la condemna de la Secció Segona de l'Audiència de 9 anys de presó per a cada acusat per un delicte continuat d'abús sexual amb prevalença.

Per part seva, l'advocat de quatre membres La Manada acusats d'abusos sexuals a una jove a la localitat cordovesa de Pozoblanco després de conèixer-la a la fira de Torrecampo, en uns fets anteriors als del cas dels Sanfermines de 2016, va qüestionar les «comunicacions verbals» entre el jutge instructor de Pamplona i la Policia Foral per iniciar el cas de Pozoblanco.

El lletrat Agustín Martínez va assenyalar que «en tot moment no ha brillat l'objectivitat dels agents que han declarat i sí l'absoluta subjectivitat amb la finalitat única de buscar una sentència condemnatòria». En aquest sentit, va manifestar que «els jutges es comuniquen amb les parts i amb els agents de l'autoritat a través d'escrits, de requeriments i sol·licituds, que duen a terme una resolució», però en aquest cas «quina casualitat que totes les comunicacions són verbals», va qüestionar.