El Govern xilè baixa el preu del transport i apuja les pensions

El Govern i l'oposició xilena van adoptar un paquet de mesures socials d'urgència per afegir-les a un pacte per a una possible reforma de la constitució heretada de la dictadura, en un nou intent per frenar la revolta popular que se segueix reproduint en els carrers del país. L'acord inclou una pujada de les pensions que podria arribar fins al 50% per a les persones de més de 80 anys, una rebaixa a la meitat del cost del transport públic per als adults que superin els 65 anys i un significatiu augment de la despesa en salut, reclams que formen part de les peticions que se senten a les protestes.