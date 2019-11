L'OCDE empitjora totes les previsions per a Espanya per la incertesa política

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va advertir que l'economia espanyola creixerà enguany a un ritme del 2%, quatre dècimes menys que el 2018, es frenarà un 1,6% els anys 2020 i 2021 i empitjorarà les seves perspectives de creixement, atur, deute i dèficit per a Espanya, on va advertir que la incertesa política genera «ambigüitat» en l'àmbit fiscal, segons l'última edició de l'informe «Perspectives Econòmiques de l'OCDE».

D'aquesta manera, els nous pronòstics de l'anomenat «Club dels països desenvolupats» resulten lleugerament menys optimistes que els de l'Executiu espanyol, que espera un creixement del 2,1% enguany i de l'1,8% el 2020. Tot i que Espanya segueix creixent substancialment per damunt de la majoria d'economies desenvolupades i de la mitjana de la zona euro (1,2% el 2019, 1,1% el 2020 i 1,2% el 2021), la intensitat de l'alentiment de l'economia espanyola continuarà el 2020, quan l'OCDE confia que es moderi i fins i tot es reverteixi a la majoria de la resta d'economies.

Així, la pèrdua de quatre dècimes en l'expansió del PIB que està prevista per al 2020 respecte la del 2019 suposa la major desacceleració estimada per la institució entre els grans països avançats al costat del Japó, que frenarà el seu creixement de l'1% l'any 2019 al 0,6% el 2020.

La moderació del creixement econòmic en un context d'elevada incertesa i debilitat de la demanda exterior es reflecteix també en una evolució menys optimista del mercat laboral, fet pel qual l'OCDE ha empitjorat les previsions d'atur per a Espanya fins al 14,2% enguany, quan al mes de maig confiava que cauria un 13,8%, mentre que per als anys 2020 i 2021 anticipa una taxa d'atur del 14,1% i 13,6%.

«Es preveu que la moderació del creixement econòmic l'any 2019 continuï el 2020 i 2021», assenyala l'OCDE, apuntant que la demanda interna seguirà sent el principal impulsor d'aquesta expansió, «encara que a un ritme més lent que en els últims anys», ja que la moderació del creixement de l'ocupació influeix sobre el consum i la major incertesa obstaculitza la inversió, mentre que el menor augment del mercat d'exportació serà un llast per a les exportacions.

En aquest sentit, la institució adverteix del risc a la baixa per a les perspectives d'Espanya que representaria un creixement d'Europa inferior a l'esperat, ja que es tracta del principal mercat de les exportacions espanyoles. Així mateix, l'organització dirigida per Ángel Gurría apunta entre altres riscos portencials a la baixa per al creixement de l'economia espanyola l'impacte del Brexit sobre el sector turístic o un debilitament del consum més intens d'allò esperat si el debilitament de l'ocupació és major del previst o si continua la incertesa.

Per contra, l'OCDE apunta que, donada la solidesa dels fonaments de l'economia espanyola, una reducció de la incertesa permetria augmentar la inversió i impulsar la confiança empresarial.

Quant a l'evolució dels comptes públics d'Espanya, l'organització amb seu a París exposa que la recent millora experimentada per les mateixes s'explica en gran manera per les favorables condicions macroeconòmiques i considera «clau» seguir millorant la balança fiscal estructural que permeti una reducció duradora de l'elevada ràtio de deute públic.



Crida a la prudència

Per part seva, la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, va demanar «prudència, serietat i sentit comú» davant les previsions econòmiques de l'OCDE i va destacar la importància d'aconseguir «l'estabilitat política com més aviat millor».

Paral·lelament, el Fons Monetari Internacional (FMI) va advertir que el món s'enfronta a una situació d'alentiment econòmic «sincronitzada» per factors com les tensions comercials entre la Xina i els Estats Units i les incerteses derivades. La nova directora gerent de l'FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, va indicar que «el creixement global està previst en només un 3% el 2019, el més lent en una dècada».