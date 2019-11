Quants diners tenen els líders polítics espanyols?

Els diputats i senadors electes en les eleccions del passat 10 de novembre s'afanyen a formalitzar la seva condició com a tals en la propera sessió de constitució de les Corts, que tindrà lloc el 3 de desembre. A partir de llavors, s'obre el termini perquè els parlamentaris presentin les seves declaracions de béns, amb la documentació sobre el seu patrimoni i els deutes, si s'escau, que acumulin.

És previsible que tota aquesta informació no variï en excés de la que ja van presentar els 350 diputats i 265 senadors després dels comicis del 28 d'abril, que finalment no van conduir a la formació de Govern. Atenent a les declaracions fetes públiques després aquelles eleccions, aquests són les principals dades sobre el patrimoni i els actius econòmics dels líders de les principals formacions parlamentàries a Espanya.



Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, en l'última cimera de Brussel·les | EFE

El president de Govern en funcions va declarar un patrimoni no immobiliari de 152.417 euros, en el qual destacaven tres comptes corrents amb 40.470 euros i un pla de pensions amb 104.091 euros en aportacions. Com a president de Govern, va percebre 35.299 euros de juny a desembre de 2018. La seva remuneració anual com a líder de l'Executiu arriba als 82.978,56 euros a l'any, el que equival a 6.914,88 euros bruts a el mes en dotze pagues.

Pel que fa a propietats immobiliàries i vehicles, Sánchez posseeix el 50% d'un habitatge i el 100% d'un altre adquirit el 1992. A més, Sánchez acumula un deute de 90.530 euros d'un préstec hipotecari pendent de pagament, sempre tenint en compte que aquestes dades fan al·lusió a la declaració de patrimoni presentada fa uns mesos. Sánchez i la seva dona solen passar els seus estius a Mallorca i Mojácar (Almeria).



Pablo Casado

Pablo Casado, amb Cayetana Álvarez de Toledo i Teodoro García Egea | EFE

El líder del PP va incloure en la seva declaració de béns un patrimoni no immobiliari de 49.754 euros, dels quals 30.831 estan en un compte corrent i la resta en accions d'empreses cotitzades. Pel que fa a immobles i vehicles, Casado va informar de la propietat, al 50%, d'un habitatge i un garatge familiar. En la categoria de deutes i obligacions, Casado té pendent un pagament de 234.682 euros per un préstec hipotecari per habitatge habitual. El líder d'el PP i la seva dona passen part dels seus estius a Àvila, on el cap de l'oposició va començar la seva carrera política.



Santiago Abascal

Abascal, en roda de premsa | EFE

El líder de Vox té 13.356 euros en comptes corrents d'estalvi i, pel que fa a propietats immobiliàries, el polític basc no en declara cap, encara que sí un Jeep Commander i una motocicleta BMW R8ORT, adquirits el 2015 i 2016 respectivament. Així mateix, acumula prop de 15.000 euros en concepte de deutes, amb dos préstecs personals de Bankia per 12.332 i 1.227 euros.



Pablo Iglesias

Pablo Iglesias i Irene Montero, durant la nit electoral | EFE

El líder de Podem declara un patrimoni no immobiliari de 114.006 euros, amb 85.256 euros en un compte d'estalvi, 22.916 en comptes corrents individuals i 5.834 en un compte corrent compartida. Pel que fa a immobles i vehicles, Iglesias té la propietat al 50% d'un habitatge a Madrid -el seu xalet de Galapagar- i el 50% d'una altra a Àvila, així com una motocicleta i un cotxe. A l'apartat de deutes i obligacions, mantenia pendent de pagament 475.588 euros d'un préstec hipotecari al 50% per valor total de 540.000 euros.



Inés Arrimadas

Arrimadas podria liderar Ciutadans | EFE

La mà dreta d'Albert Rivera, a qui podria substituir al capdavant de Ciutadans, va declarar un patrimoni no immobiliari de 87.123 euros, dividits en 83.800 euros en un compte corrent i 3.323 en accions. Així mateix, el 2017 va adquirir, en ple domini, un habitatge amb una plaça de garatge a Cadis.



Altres



Pel que fa a altres diputats, el major patrimoni no immobiliari el va declarar el diputat de Ciutadans Marcos de Quinto, amb gairebé 48 milions d'euros procedents de manera d'especial de fons d'inversió i accions en borsa. Cayetana Álvarez de Toledo va declarar 397.644 euros, mentre que els ministres Pedro Duque (984.396) i Isabel Celaá (866.232), l'exministra Isabel García Tejerina (2.180.323) i el popular Adolfo Suárez Illana (178.446) són alguns dels diputats de Congrés amb major patrimoni declarat.