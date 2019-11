Susana Díaz es limita a demanar perdó pels EROs d'Andalusia sense assumir responsabilitats

L'expresidenta de la Junta d'Andalusia Susana Díaz es va limitar ahir a demanar perdó per les irregularitats en els EROs que han suposat una demolidora sentència contra l'antiga cúpula del PSOE a Andalusia, però va rebutjar assumir qualsevol tipus de responsabilitat tot i que el seu Govern va decidir no personar-se com a acusació en el cas en el seu moment, quelcom que dificulta la recuperació dels diners defraudats.

Díaz va reconèixer que les condemnes als expresidents José Antonio Griñán i Manuel Chaves han estat el seu moment més dolorós en «l'aspecte humà» i va demanar disculpes pel que el cas ha suposat. «No només he demanat perdó, sinó que m'he esforçat moltíssim a posar controls» per evitar casos similars, va assegurar.

La líder dels socialistes andalusos va pronunciar en diverses ocasions la paraula «humilitat» -de nou sense assumir cap responsabilitat-, ja que és l'actitud que va afirmar que va adoptar quan va ser presidenta de la Junta i la que manté ara a l'oposició.

En tot cas, la líder del PSOE d'Andalusia va assegurar que la sentència dels EROs no suposa un final de cicle al seu partit perquè aquest «final de cicle ja es va produir» quan José Antonio Griñán va deixar la presidència de la Junta el 2013 i posteriorment els seus càrrecs al partit. Aquest pas que va fer Griñán va propiciar l'arribada a la Presidència de la Junta de Díaz, que va destacar que llavors, en arribar a aquests càrrecs, «no va quedar ningú» dels que han estat condemnats per la sentència coneguda dimarts.

La primera intervenció pública de Díaz després de conèixer-se la sentència va ser a La Sexta, on va recordar que durant la seva etapa com a presidenta andalusa «cap conseller ha estat imputat per res». La líder dels socialistes andalusos va emmarcar les peticions perquè s'aparti del partit a «la dreta» i «als que no aconsegueixen guanyar les eleccions».

L'actual Govern andalús ha fet el primer pas per buscar la fórmula que permeti reclamar els fons dilapidats durant una dècada de «fons de rèptils». El president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, va encarregar als serveis jurídics la tasca de trobar el camí legal que ho faci possible. El que busquen és una mena de porta del darrere, ja que la principal la va tancar Susana Díaz quan va donar l'ordre de no acusar els 22 ex-alts càrrecs que es van asseure a la banqueta en no apreciar cap il·legalitat en el «procediment específic» per defraudar els diners.