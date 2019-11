Troben en un quiosc de l'ONCE el cadàver d'un venedor de cupons que feia deu dies que havia mort

El cadàver d'un venedor de cupons de l'ONCE, la família del qual havia denunciat la seva desaparició el passat 25 d'octubre, va ser trobat a l'interior d'un quiosc de venda a Madrid a primers de novembre i se sospita que feia deu dies que havia mort.

El cos sense vida del venedor va ser localitzat pel servei de neteja de la companyia la nit del 4 al 5 de novembre a l'interior del quiosc ubicat al número 26 del carrer Hilarión Eslava de Madrid.

Des de l'ONCE han confirmat la localització del cadàver descobert per una treballadora de neteja i han apuntat que van col·laborar amb la família quan va denunciar la desaparició. No obstant això, des de l'entitat han assenyalat que no es pot aportar més informació fins que culmini la investigació per aclarir la mort.

Els sindicats CSIF i CCOO han registrat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra el representant legal de la Delegació Territorial de l'ONCE a Madrid per vulneració de normes i legislació laboral.

En l'escrit, es demana que se sancionin les infraccions en què es pugui haver incorregut arran de la mort, ja que retreuen a ONCE que passés aproximadament deu dies fins a localitzar el cadàver.

L'endemà de la troballa, els dos sindicats van sol·licitar una reunió de Comitè de Seguretat i Salut per abordar el que ha passat després de la desaparició d'aquest venedor.

Cinc dies després, l'11 de novembre, la presidenta d'aquest Comitè i al seu torn cap de coordinació de Recursos Humans va informar que no procedia la celebració de tal reunió "en mancar d'informació suficient per pronunciar-se sobre aquests fets".

CSIF i CCOO han tingut coneixement que el quiosc no tenia com a titular al mort, i que el venedor "oficial" estava treballant en un altre punt de venda.