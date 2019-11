El Govern ofereix més diners a les renovables perquè retirin els plets

El Govern ha plasmat en un reial decret llei la seva oferta als perjudicats per la retallada a les renovables que va introduir l'executiu del PP el 2013, que va afectar 64.000 plantes i que va generar contra Espanya un reguitzell de reclamacions a tribunals i corts d'arbitratge internacionals que sumen 10.000 milions d'euros.

El Consell de Ministres va aprovar el reial decret llei per donar certesa al marc retributiu de les energies renovables i impulsar una transició energètica justa, que recupera la solució que l'Executiu socialista ja va avançar en un avantprojecte de llei que no va veure la llum amb la dissolució de les Corts per les successives convocatòries electorals.

Per compensar els afectats per la retallada, l'Executiu ofereix aquest reial decret llei, en el qual s'actualitza la rendibilitat raonable a les instal·lacions renovables, cogeneració i residus en el nou període regulador 2020-2025, l'opció de mantenir la retribució actualment vigent, del 7,398% o del 7,503%, en funció del tipus d'instal·lació, fins al 2031, sempre que renunciïn a les seves reclamacions o les compensacions que hagin obtingut.

D'aquesta manera, els que tinguin reconegut el dret a percebre una indemnització com a conseqüència d'una sentència ferma o un laude arbitral definitiu, o tinguin oberts processos arbitrals o judicials en curs, han d'acreditar la seva renúncia fefaent a percebre la compensació.