L'Església no indemnitzarà les víctimes d'abusos per part del clergat

Els bisbes espanyols no contemplen indemnitzar amb caràcter general les víctimes d'abusos sexuals per part del clergat, segons el seu esborrany del text per a la protecció de menors que han estudiat els prelats durant aquesta setmana en la seva Assemblea Plenària. Així ho va assenyalar el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i bisbe auxiliar de Valladolid, Luis Argüello. L'Episcopat ha decidit retardar aquest document com a conseqüència que el Vaticà li ha demanat que hi inclogui les aportacions que determinarà properament la Santa Seu. En tot cas, el passat juny la Fiscalia General de l'Estat va mostrar la seva preocupació per l'opacitat del clergat i va suggerir la creació d'una comissió nacional d'investigació sobre els abusos.

Altres conferències episcopals, com l'alemanya, han decidit elevar substancialment les indemnitzacions a víctimes d'abusos després de pagar nou milions d'euros en vuit anys, amb una quantia mitjana d'uns 5.000 euros. El passat mes de setembre, l'Església alemanya va anunciar que una comissió mixta ha preparat dos models de compensació que ara estan sobre la taula. El primer és oferir una indemnització a preu fet a cada víctima de 300.000 euros; mentre que la segona modalitat suposaria pagaments d'entre 40.000 i 400.000 euros segons la gravetat de cada cas.

Precisament, l'associació Betania, que acompanya víctimes d'abusos a l'Església, va demanar dilluns passat als bisbes espanyols un fons de compensació econòmica similar al de la conferència episcopal alemanya o la francesa, que també preveu ajudes d'entre 3.000 i 5.000 euros.

Argüello va explicar que es va assabentar d'aquesta petició a través dels mitjans de comunicació i va mostrar el seu interès en reunir-se amb la presidenta de Betania, Maria Teresa Compte. A més, va destacar que hauran d'estar «atents a cada rostre i cada situació en aquells llocs on s'hagin produït denúncies».