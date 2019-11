el pp rebutja el «cordó sanitari» a Vox al Congrés

El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, va reiterar la negativa del seu partit a participar en un «cordó sanitari» per evitar que Vox entri a la Mesa de Congrés i va assenyalar que el seu objectiu en les votacions del proper 3 de desembre serà treure «el millor resultat» en els òrgans de govern de les Cambres. Tant el PSOE com Unides Podem han anunciat la seva predisposició a treballar conjuntament per aconseguir que Vox quedi fora de la nova Mesa de Congrés. A l'anterior legislatura, les dues formacions ja van buscar aïllar el partit que titllen d'ultradreta promovent la seva ubicació al «galliner» de l'hemicicle. Paral·lelament, la Delegació de Govern a Madrid ha demanat informació als municipis en relació amb el bloqueig de Vox a les declaracions contra la violència masclista, després que el partit d'extrema dreta hagi impedit que hi hagi consens sobre aquest important assumpte a l'Assemblea autonòmica i l'Ajuntament de la capital.