El PSOE i ERC designen equips de negociació pendents de les bases

El PSOE i ERC han perfilat els equips negociadors que en les properes setmanes hauran d'explorar si és possible una abstenció dels 13 diputats republicans al Congrés que faciliti la investidura de Pedro Sánchez. La vicesecretària general de PSOE, Adriana Lastra, i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es van reunir dijous per tractar la qüestió

Per part d'ERC formaran part de l'equip que assumirà les converses sobre la investidura el propi Rufián, així com la portaveu i secretària general adjunta de el partit, Marta Vilalta, i el president del consell nacional dels republicans, Josep Maria Jové, investigat pel TSJC per haver participat en l'organització del referèndum de l'1-O. Per part dels socialistes participaran Lastra, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, així com una tercera veu, que podria ser el ministre de Foment i secretari d'organització de PSOE, José Luis Ábalos, o la vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo.

Dilluns, la militància d'ERC podrà pronunciar-se per via electrònica en una consulta interna sobre la investidura de Pedro Sánchez. En concret, les bases del partit republicà han de respondre a la pregunta: «Està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?». La portaveu de l'Executiu en funcions, Isabel Celaá, va assegurar que el Govern sempre ha mantingut la possibilitat, «i a més l'ha exercit», que hi hagi «diàleg dins de la Constitució i dins de la llei».

En vigílies que el PSOE i Podem preguntin a la militància sobre l'acord per a un Govern de coalició, l'Executiu va destacar que aquest pacte és l'únic viable per l'«autoexclusió dels partits de dreta». El PSOE i Izquierda Unida van obrir les seves respectives consultes sobre el preacord d'un Govern de coalició entre els socialistes i Unides Podem, un referèndum que la formació de Pablo Iglesias començarà avui.

Un dia més, la portaveu del Govern va fer una crida a les forces polítiques perquè facilitin la investidura i la formació d'un Govern aviat perquè el país «ho necessita». I davant les especulacions sobre dates o la possibilitat que no sigui possible un nou Govern abans que acabi l'any, va assenyalar que a l'Executiu «persisteix la convicció» que s'ha de fer «el més aviat possible».

Concretament, la militància de PSOE vota des d'ahir a través del web a la consulta vinculant i obligatòria sobre l'acord de govern, que es formula sota la següent pregunta: «Dónes suport a l'acord assolit entre el PSOE i Unides Podem per formar un Govern progressista de coalició?». Avui podran pronunciar-se els militants presencialment a les agrupacions municipals o de districte des de les deu del matí fins a les vuit del vespre, encara que aquelles de menys de cent electors o amb autorització prèvia podran establir un horari reduït, de quatre hores.

També IU va començar ahir la seva consulta, en la qual les bases hauran de respondre amb un sí, un no o una abstenció a la següent pregunta: «D'acord amb el preacord programàtic de 10 punts i l'últim acord de pressupostos generals de l'Estat, està d'acord amb que membres d'IU Uparticipin en un Govern de coalició entre Unides Podem i el PSOE?».