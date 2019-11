Corea del Sud i Japó acosten posicions per suavitzar el xoc diplomàtic d'arrel històrica

Corea del Sud i Japó van donar-se una tregua en motiu de la cimera del G-20, que va celebrar-se ahir a Nagoya. La fricció actual de les dues potències ve de lluny – afecta actualment en àmbit diplomàtic i comercial– ja que es remunta a la Segona Guerra Mundial, quan els nipons van envair Corea del Sud i van esclavitzar milers de sud-coreans.

El problema ha anat arrossegant unes relacions conflictives entre ambdós països, tant a nivell diplomàtic com comercial, que han afectat el trencaclosques de l'estabilitat del gegant asiàtic. Durant la trobada multilateral a Nagoya, els ministres d'Exteriors dels dos països –el sud-coreà Kang Kyung Wha i el seu homòleg japonès, Toshimitsu Motegi– van decidir fer un pas endavant i anunciar una trobada per abordar el conflicte històric de l'esclavatge. De fet, ja han fixat la data de la trobada per al 24 de desembre.

Aquesta línia de converses s'ha obert amb l'ajuda dels EUA, que va rebre ahir la petició formal de Seül per a contribuir a resoldre en el contenciós, un dels grans punts de fricció que posa obstacles per a l'estratègia contra les aspiracions de Corea del Nord.