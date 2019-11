Esquerra avisa que la taula de negociació ha de ser entre governs

ERC mantindrà el «no» a la investidura de Pedro Sánchez si no accepta asseure's en una taula de diàleg amb les institucions catalanes. La portaveu del partit, Marta Vilalta, va deixar ahir clar que el diàleg per resoldre el conflicte català «ha de ser entre iguals, i això vols dir entre governs i sense condicions sobre els assumptes a tractar». Vilalta va afegir que «tenim molt clar com podem contribuir a trobar aqueta solució democràtica». «Creiem que ha de passar pel reconeixement per part del PSOE i d'Espanya que aquí hi ha un conflicte polític» que ha de resoldre's per la via democràcia, va assegurar.



Taula entre iguals

Per a ERC, la taula de negociació ha de ser entre executius i no entre formacions polítiques, on es pugui parlar de tot. ERC ja va avançar que plantejarà l'amnistia i l'exercici de l'autodeterminació, demanarà un calendari concret i cal que hi hagi «garanties» que avalin que els acords que s'adoptin es compliran. En el mateix sentit es va pronunciar el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, que va subratllar que «ha de ser una taula de negociació per solucionar el conflicte polític, no per entetenir el personal».



Consulta a la militància

Demà la militància d'ERC podrà pronunciar-se per via electrònica en una consulta interna sobre la investidura.

En concret, les bases dels independentistes hauran de respondre a la pregunta: «Està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una negociació?».