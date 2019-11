L'illa de Bougainville decideix sobre la seva independència de Papua Nova Guinea

El referèndum d'independència de l'illa i regió autònoma de Bougainville va arrencar ahir per decidir la relació territorial amb el seu estat, Papua Nova Guinea, o per decidir independitzar-se.

Les 206.000 persones que viuen en aquesta illa del Pacífic tenen fins al 7 de desembre per participar en aquesta consulta no vinculant. La celebració del referèndum forma part forma part de l'acord de pau amb el govern papú que van subscriure el 2001i que van posar fi a més d'una dècada de guerra civil que es va saldar amb 15.000 morts. El conflicte va esclatar el 1989 per unes discrepàncies sobre les indemnitzacions per danys ambientals d'una mina de coure australiana.

Les dues setmanes de marge per votar s'han establert a causa que algunes comunitats de l'illa es troben més aïllades i, fins i tot, en illes veïnes més petites. Els resultats no es podran saber fins a mitjan desembre. Els ciutadans de Bougainville són culturalment diferents als de Papua Nova Guinea i l'illa ja té un règim d'autonomia amb el seu Govern local propi. Els ciutadans poden triar entre tenir encara major autonomia o bé la independència.