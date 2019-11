Iceta demana «paciència i generositat» en les negociacions PSOE-ERC

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, va demanar que en les negociacions entre el PSOE i ERC predomini «la voluntat de diàleg ferm i molta paciència i generositat» i va defensar no crear «falses expectatives» per evitar la «frustració». En una entrevista amb RAC1, el líder dels socialistes catalans va advertir contra les expectatives «exagerades» perquè llavors «es genera una frustració de la que pot derivar la ira». A més, va assenyalar que les negociacions no acaben amb la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern, sinó que també cal poder governar i aprovar uns pressupostos.

Encara que «es pot parlar de tot», va advertir que «si es planteja l'autodeterminació s'acaba ràpid, vostè la demana, jo dic que no i passem a les postres. Si vols arribar a un acord hem de començar per coses en les quals hi hagi un terreny comú que ho permeti». En aquest sentit, va destacar que el nou Govern ha de «pensar en els pressupostos, renovar el sistema de finançament, dur a terme determinades inversions i acabar amb els conflictes de competències».

En tot cas, l'exministre socialista i expresident de Congrés José Bono va avisar ERC que sigui quin sigui el sentit del vot dels republicans en la investidura de Pedro Sánchez, els socialistes no acceptaran un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya, ja que «en aquest punt el PSOE hi té una línia vermella». «Voti a favor o no, s'abstingui o no... Mai acceptarem, mentre que la Constitució que ens regeixi sigui la de l 78, que uns pocs decideixin pel conjunt dels espanyols», va assegurar en una entrevista al programa Faqs de TV3.

Per part seva, el vicepresident de la Generalitat i home fort d'ERC, Pere Aragonès, va demanar a la militància del seu partit que avali l'estratègia de la direcció de condicionar qualsevol suport a la investidura de Sánchez a la constitució d'una taula de negociació sobre el conflicte català. En concret, les bases de el partit republicà hauran de respondre avui a la pregunta: «Està d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per afrontar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?».

En una entrevista publicada a El Periódico de Catalunya, Aragonès assegurava que demanen «que s'avali aquest 'no' a l'espera que el PSOE es mogui». «Aquest aval és la forma que el nostre programa polític (amnistia, autodeterminació, drets i llibertats) avanci», assenyalava. El vicepresident de la Generalitat va apuntar que la consulta «és un mecanisme perquè la decisió sobre els criteris que han de dirigir la negociació i el vot final siguin compartits pel conjunt de el partit».

Paral·lelament, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va reiterar el «no» de la seva formació al candidat socialista a la Presidència de Govern i va reclamar «interlocució» amb Catalunya. Borràs va destacar que el seu compromís és «de no donar un vot a canvi de res», i va assegurar que tenen voluntat i predisposició per parlar.

Sánchez va valorar el «suport rotund» de la militància socialista al preacord del seu partit amb Unides Podem per aconseguir un govern de coalició. El cap de l'Executiu en funcions va expressar en un tuit la seva satisfacció pel «suport decisiu» per a un govern de progrés que «segueixi fent avançar» Espanya.