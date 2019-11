nova victòria per consolidar el nou projecte

Tres victòries i un empat, deu punts de dotze possibles i un bon equilibri atac-defensa entre el joc mostrat i els resultats aconseguits. Aquests són els fruits que està recollint el Girona des de l'arribada de Pep Lluís Martí a la banqueta. Ahir el Fuenlabrada visitava Montilivi com l'equip revelació de la temporada (2-0). El partit tenia trampa ja que els madrilenys, si guanyaven, s'escapaven set punts, mentre que la victòria local situava el Girona en la seva millor posició des que va començar el campionat. Atrapar el play-off des de la cinquena posició amb 27 punts. L'equip s'està adaptant al que requereix la Segona Divisió, mantenir la porteria a zero i efectivitat en atac, la mentalitat dels jugadors augmenta i la confiança en la feina feta ha de servir per configurar un bloc competitiu.



Mancats de ritme a la primera. El Girona va iniciar el partit imposant el ritme adequat de joc, la pilota era per als locals, la presa de decisions, al centre, i a bandes era la correcta, i la recuperació de la pilota després de pèrdua obligava els madrilenys a jugar prop de la porteria de Biel Ribas. A mesura que avançaven els minuts el partit es va anar travant, el Fuenlabrada estava còmode defensant, els seus centrals, Prieto i Juanma, dominaven el joc aeri en totes les centrades laterals i Cristhian Stuani no podia participar de les rematades. Amb la disposició tàctica proposada per l'entrenador balear la profunditat a les bandes l'havien de donar els laterals. Àlex Gallar i Jairo Izquierdo partien de l'extrem per buscar passades en els passadissos interiors mentre Johan Mojica i Pablo Maffeo no aprofitaven per entrar des del darrere. L'adversari defensava bé, només despenjava en atac el vigatà Oriol Riera i el davanter Netka, mentre que la resta replegaven en bloc fins a la frontal de l'àrea.



Borja i Stuani aporten la llum. A la represa els visitants es mantenien compactes en defensa, sense desorganitzar-se es mostraven sòlids al darrere i el Girona no disposava d'ocasions clares. Només havien passat deu minuts del segon temps i Pep Lluís Martí ja va intervenir en l'esquema de joc, Borja García va col·locar-se entre línies i en passadissos interiors, Pablo Maffeo es quedava sol a la banda dreta i Jonatan Soriano s'ajuntava com a davanter al costat de Cristhian Stuani. Va ser en una bona associació entre Borja García i el killer uruguaià quan va arribar el primer gol del partit. El madrileny va realitzar una passada aèria per sobre Juanma, central visitant, per deixar sol el golejador i l'uruguaià no va fallar. L'equip va aconseguir el mes complicat de la tarda, perforar la porteria defensada per Biel Ribas. Els visitants van perdre la consistència defensiva i a mesura que s'arribava al final s'anaven desorganitzant. Va arribar la jugada del segon, en què Jonatan Soriano va assistir cap a Cristhian Stuani perquè el resultat quedés sentenciat per als locals.



Més recursos a l'eix. Les recuperacions d'Ignasi Miquel i Juanpe Ramírez aporten competència a la zona defensiva, els dos centrals han de competir amb Pedro Alcalà i Jonás Ramalho augmentant el nivell en una zona on tot i millorar en els darrers partits el Girona necessita jugar millor. Ahir la mateixa parella de centrals que ha jugat els darrers partits continuava amb la confiança del tècnic gironí. A l'eix de la defensa és on es dominen la majoria de jugades decisives. La contundència i la fiabilitat són bàsiques per aportar seguretat tant en el joc aeri com en els marcatges als rivals. En la fase d'iniciació l'equip dirigit per Pep Lluís Martí té les idees clares. Si no hi ha pressió alta Juan Carlos busca la sortida en curt. La idea passa per sortir mitjançant el joc combinat; en cas que l'adversari salti a la pressió o les accions comportin un cert risc el joc directe passa a ser la solució. Per primera vegada Pep Lluís Martí va acabar jugant amb tres centrals als darrers minuts, l'equip va defensar bé i la tripleta formada per Jonás Ramalho, Pedro Alcalá i Juanpe Ramírez va acabar ordenada i segura.



Stuani i Gual o Soriano junts. Des que va començar la Lliga, el sistema de joc 1-4-3-3 de Juan Carlos Unzué i el 1-4-2-3-1 de Pep Lluís Martí servien perquè Marc Gual, Samu Sáiz, Jozabed, Àlex Gallar o Jairo Izquierdo juguessin a les bandes. Fins ara cap d'aquests futbolistes ha destacat en aquesta posició, on la manca d'arribades i sobretot la falta de gol han creat certs dubtes. Marc Gual va fer un bon partit la setmana passada a Ponferrada (1-1), participant en el joc ofensiu, aportant mobilitat i sobretot fent el gol de l'empat. El davanter va demostrar que pel centre pot aportar més que no quan juga a banda. Per contra, ahir el davanter català no va jugar, perjudicat pel sistema de joc que preveu situar dos extrems a les bandes. Jairo Izquierdo i Àlex Gallar van passar per davant d'ell. Si els recursos a bandes no funcionen, l'entrenador del Girona pot pensar en la possibilitat d'ajuntar Marc Gual i Cristhian Stuani. Ahir, per exemple, ho va fer amb Soriano. L'uruguaià seria el punta de referència, l'encarregat de la rematada, de fixar els centrals, de jugar d'esquena a porteria amb l'objectiu de provocar faltes favorables. El català es podria beneficiar dels moviments del seu company aprofitant els espais entre centrals, buscant mobilitat constant i sorprenent des de zones interiors. Veure els dos davanters més junts sobre el terreny de joc pot convertir-se en un recurs i qui sap si al final ha de suposar una opció que obligui a canviar el dibuix del tècnic balear en l'esquema de joc gironí.