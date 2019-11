Open Arms alerta que la situació de les 73 persones rescatades és crítica

L'organització humanitària Open Arms va alertar ahir que la situació a bord de l'embarcació és «crítica» a causa de l'estat de salut de les 73 persones que van rescatar fa tres dies en aigües de la Mediterrània central i pel fort temporal que estan patint.

El cap de la missió a bord de l'Open Arms, Ricardo Gatti, ha demanat ajuda a través de les xarxes socials després de denunciar que les autoritats italianes no han respost encara a la petició per poder desembarcar que l'organització humanitària va fer fa tres dies.

«Hem demanat reiteradament un port segur on desembarcar, però de moment les autoritats responsables no hi han accedit», ha lamentat l'ONG, que assegura que, entre les persones rescatades, n'hi ha algunes que requereixen atenció mèdica especialitzada per patir cremades i ferides per armes de foc.

Riccardo Gatti ha explicat en un vídeo que la situació ha empitjorat a causa del temporal que afecta la zona on es troben, en aigües territorials italianes, amb pluja i onades de més de tres metres. «La situació no es pot aguantar», adverteix.

Gatti ha assenyalat que Trípoli (Líbia) s'oferia a acollir els rescatats, però que s'ha descartat aquesta possibilitat perquè no hi ha garanties que aquests migrants rebin una atenció que es pugui considerar correcta.

L'ONG espanyola va rescatar fa tres dies 73 migrants en aigües de la Mediterrània central, entre els quals hi havia dos nens i alguns ferits per armes de foc o amb símptomes d'hipotèrmia i deshidratació. Tots ells viatjaven en una barcassa a la deriva que presentava risc de naufragar i van ser trobats a unes 50 milles (80 quilòmetres) al nord de la ciutat líbia d'Az Zawiya, a l'oest de Trípoli, a prop de la frontera amb Tunísia, segons fonts de l'ONG.



Rescat a Lampedusa

Els guardacostes italians van informar ahir que van recuperar cinc cossos sense vida després que una barcassa amb més d'un centenar de migrants a bord s'enfonsés el dissabte davant de les costes de Lampedusa.

La Guàrdia Costanera va informar que a última hora de dissabte va albirar «un petit bot en dificultats a menys d'una milla de la costa» de l'illa de Lampedusa, que moments després es va enfonsar. Van procedir immediatament al rescat i van aconseguir salvar 149 persones -en una primera comunicació van assegurar que eren 143-, que ja es troben a l'illa i reben assistència mèdica i psicològica. Dels 149 salvats, 133 són homes, 13, dones, i 3, nens.

Els guardacostes italians pentinen des de llavors la zona a la recerca d'altres possibles supervivents i ja han recuperat al mar tres cossos de tres dones que es van ofegar, mentre que dues dones mortes han estat trobades en la riba. Open Arms va dir a Twitter que els socorreguts van confirmar «la desaparició de 20 persones». De moment, un helicòpter i una llanxa patrullera de la Guàrdia Costanera italiana continuen les tasques de recerca de possibles persones amb vida, tot i que «les condicions meteorològiques i marítimes són adverses».

Segons l'Organització Internacional de les Migracions (OIM), des de principis d'any i fins al 13 de novembre, 91.568 migrants i refugiats han arribat a Europa per la Mediterrània i 1.091 han mort en l'intent.