El Papa condemna a Hiroshima la possessió d'armes nuclears

El papa Francesc va visitar ahir el Memorial de la Pau d'Hiroshima, després de passar abans també per Nagasaki, i va tornar a qualificar d'«immoral» no només l'ús, sinó també la possessió d'armes nuclears, com ja va fer fa dos anys durant un discurs al Vaticà. «Mai més el refugi de les armes. Mai més tant sofriment. Que vingui la Pau als nostres dies en aquest món», va exclamar Francesc, acompanyat de vint líders religiosos i supervivents del bombardeig del 6 d'agost de 1945, alguns dels quals han narrat el seu testimoni.

El Papa va advertir que els homes seran jutjats per l'ús i possessió d'armament atòmic i que l'ús de l'energia atòmica amb fins de guerra és «avui més que mai» un crim no només contra els homes i la seva dignitat, sinó també contra la possibilitat d'un futur per la casa comú. «Les noves generacions es despertaran com jutges de la nostra derrota si hem parlat de Pau però no l'hem realitzat amb les nostres accions», va recalcar.

També va subratllar que les comunitats polítiques, que legitimant poden diferir entre si en termes culturals o econòmics, han de comprometre's a treballar pel progrés comú i el bé de tothom.

Francesc va afirmar que des de l'«abisme del silenci» que va deixar la bomba atòmica, encara avui s'escolten els «forts crits» dels que ja no hi són. Després de la visita, el Papa torna a Tòquio per reunir-se avui amb les víctimes de l'accident de Fukushima.