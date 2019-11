Dies clau per deixar fora Vox de la Mesa del Congrés

Els partits amb representació parlamentària a les eleccions del 10-N afronten una setmana clau per tancar les composicions de les Meses del Congrés i del Senat i aconseguir, com pretenen el PSOE i altres formacions, excloure Vox. La Mesa de Congrés és la que atraurà tota l'atenció per l'àrdua tasca que suposa deixar fora la tercera força política gràcies als 52 escons obtinguts. Perquè això passi s'han de diversos requisits, el fonamental que el PSOE acordi el repartiment d'un determinat contingent de llocs amb Unides Podem i les formacions nacionalistes, i si és possible amb el PP.