Un home assassina la seva xicota de 26 anys a punyalades a Tenerife

Imatge de l'habitatge on es va produir l'assassinat.

Una dona va morir assassinada per la seva parella a Tenerife precisament en el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La nova víctima, una jove de 26 anys, va ser apunyalada per la seva parella, un home de 29 anys, de nacionalitat colombiana, que va ser detingut, cosa que eleva a 52 les dones assassinades aquest any a mans de les seves parelles o exparelles. A més, 43 menors d'edat han quedat orfes.

La jove assassinada va trucar després de l'agressió al telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista 016 per demanar ajuda. Alguns veïns van ser els que van alertar de l'agressió als serveis d'urgència, que no van poder fer res per salvar la vida de la jove, que va ser apunyalada al coll. L'assassí es va intentar treure la vida després de l'agressió.

El delegat de Govern a Canàries, Juan Salvador León,va explicar que la dona i la seva parella vivien amb l'àvia de la víctima, que va escoltar la discussió de matinada, però quan es va dirigir a l'habitació que compartien els joves, la porta estava tancada. León va confirmar que la parella feia tres mesos que vivien junts i no hi havia cap denúncia prèvia per maltractament.

Per altra banda, desenes de milers de persones van respondre a la crida dels col·lectius feministes de tot Espanya per a alçar-se contra tots els tipus de violència contra la dona. Desenes de ciutats i pobles espanyols van unir la seva veu contra una tragèdia que ha matat 1.028 dones des de 2003.

La jornada va transcórrer enterbolida també per la primera ruptura del consens polític en decidir Vox desmarcar-se de les declaracions institucionals a parlaments autonòmics i ajuntaments en els quals està present. Per aquest motiu la formació d'extrema dreta va ser el centre de moltes de les proclames llançades a la cita anual contra la violència de gènere: a la manifestació de Madrid, eix central dels actes del 25-N, els participants van cridar «Abascal, torna al teu corral», «Escolta Vox, les víctimes tenen veu» o «Vox, feixista, Madrid és feminista».



Ministres a la manifestació

Fins i tot els membres de Govern en funcions presents -la vicepresidenta, Carmen Calvo, i els ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Sanitat, María Luisa Carcedo; de Justícia, Dolores Delgado; de Treball, Magdalena Valerio, i de Cultura, José Guirao- es van manifestar al crit de «Vox, escolta, estem en la lluita». Calvo va apel·lar a la «unanimitat i fermesa contra aquest terror perquè ningú vingui a discutir-la, a afeblir-la o a trencar-la». «S'han de trobar amb la fermesa de tots nosaltres», va assenyalar, tot convidant el PP i Ciutadans a «acordonar» el partit liderat per Santiago Abascal.

Des del Partit Popular, la seva vicesecretària de Política Social, Cuca Gamarra, que va acudir a la manifestació acompanyada de Pablo Montesinos i Marimar Blanco, va assenyalar que per acabar amb la violència masclista és absolutament necessari lluitar entre tots, ja que «necessita la unitat del consens», i va destacar que «no té res a veure amb ideologies».