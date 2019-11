Íñigo Errejón afronta una seriosa crisi interna a Més País

Pocs mesos després de la seva creació i després d'uns resultats electorals molt per sota dels esperats, Íñigo Errejón, líder de MésPaís, afronta una seriosa crisi interna que té un dels seus punts calents a Barcelona. L'elecció per part d'Errejón d'un complet desconegut com Juan Antonio Geraldes com a candidat per la província de Barcelona va generar les primeres crítiques, que s'han radicalitzat després dels negatius resultats a aquesta circunscripció.

Segons La Vanguardia, voluntaris de MésPaís a Barcelona han denunciat a través d'un escrit «el tracte rebut per part de la formació en els darrers dies». Paral·lelament, el text, signat entre d'altres per la candidata de Més Barcelona al Senat, Jennifer Salmerón, revela les «conspiracions i acusacions sense cap fonament» de la direcció del partit a l'hora d'analitzar els mals resultats.

«Volíem debatre de política, quelcom que sembla ser perniciós en un partit polític. Davant d'això, el missatge enviat des de Madrid ha estat el de seguir col·laborant en els nostres àmbits, acceptar qui mana i intentar superar la situació amb el temps», afirmen, «el que es tradueix en treballar gratis i callar». La consigna de fer callar les crítiques ha quedat en evidència en el propi sistema de missatgeria intern del partit, on els administradors del grup de Més Barcelona han eliminat els missatges que qüestionen l'actual direcció, a la qual acusen que «no consensuar, ni debatre, ni compartir res».

A Múrcia, les promeses inicials de cooperació per integrar membres de Unides Podem i donar forma a la candidatura van desaparèixer tan aviat com va començar la campanya.

A Madrid el panorama és molt similar, s'han multiplicat en els últims dies els membres desil·lusionats amb el projecte després de considerar que han estat «utilitzats» per als interessos d'uns pocs, en referència a l'equip de confiança d'Errejón.