El PSOE i ERC es reuniran dijous al Congrés

Els equips negociadors de PSOE i ERC es reuniran dijous que ve al Congrés en què serà la primera trobada de tots dos després de l'aval de la militància de la formació republicana a abordar amb els socialistes la creació d'una taula de negociació sobre Catalunya.

Que cristal·litzi aquesta taula i de quines condicions tingui dependrà el vot de la formació independentista a l'eventual investidura de Pere Sánchez.

Fonts socialistes han confirmat que dijous serà el dia de la reunió, que tindrà com a escenari el Congrés i que serà a les 17.00 hores.

L'equip negociador socialista el formaran la portaveu parlamentària, Adriana Lastra; el secretari d'Organització de PSC, Salvador Illa, i previsiblement el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos.

El d'ERC l'integraran el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián; la secretària general adjunta de el partit, Marta Vilalta; i el president de l'consell nacional dels republicans, Josep Maria Jové.

Tal com es compondrà Congrés el 3 de desembre arran dels resultats electorals, el paper dels 13 escons d'Esquerra s'entreveuen com la peça clau de la investidura de Sánchez com a president de Govern, un cop ha tancat amb el líder de Unides Podem, Pablo Iglesias, un preacord per tenir un Govern de coalició.