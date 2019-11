Els rescatats per l'«Open Arms» i l'«Aita Mari» troben ports per desembarcar

Els 62 migrants a bord del vaixell de l'ONG espanyola Open Arms estaven a punt de desembarcar a l'hora de tancar aquesta edició al port italià de Tàrent (sud) i els 78 que es troben a l'antic tonyinaire espanyol Aita Mari ho havien de fer al de Pozzallo (Sicília), va informar el Ministeri d'Interior italià. El ministeri, que dirigeix Luciana Lamorgese des de setembre, va explicar en una nota que Alemanya, França, Itàlia i Malta van acordar la seva posterior reubicació, un pacte que s'emmarca en el signat per aquests quatre països al setembre a La Valletta per gestionar el repartiment dels migrants assistits només al Mediterrani central. L' Aita Mari, reconvertit en vaixell de salvament, va rescatar el 21 de novembre 78 migrants al mar i esperava des de llavors a aigües internacionals que algun país li assignés un port. Per la seva banda, el vaixell d'Open Arms va rescatar el mateix dia altres 73 migrants, dels quals onze van ser evacuats diumenge per motius de salut cap a Itàlia.

El cap de missió a bord del vaixell Open Arms, Riccardo Gatti, va explicar que entre aquests 73 rescatats hi havia alguns amb ferides, a conseqüència de «la barreja de gasolina i de l'aigua del mar», també «un noi amb trets a la cama» i un altre amb febre alta. Els desembarcaments d'aquestes persones auxiliades quan intentaven arribar a Europa a la recerca d'un futur millor s'havien de produir després que diumenge trepitgessin terra els 213 migrants a bord de l'embarcació humanitària Ocean Viking, al port de Messina (Sicília).