El triomf electoral prodemocràtic no atura les protestes a Hong Kong

Malgrat haver aconseguit una victòria aclaparadora a les eleccions locals, el moviment prodemocràtic de Hong Kong va tornar de nou als carrers per clamar per una major llibertat, lluny de l'allargada ombra de la Xina. Les protestes van reprendre el seu caràcter «pacífic i racional» davant de la violència de les últimes setmanes. Els manifestants van entonar el seu particular himne, van alçar la seva bandera negra i van reivindicar a crits les seves ja clàssiques «Cinc demandes, ni una menys».

«No ens rendirem i els nous regidors electes seguirem al costat de la nostra gent. Exigim al govern de Hong Kong que deixi els abusos i garanteixi els drets humans·, va explicar Michael Mo en una concentració del moviment prodemocràtic al Parc Centenial, encapçalada per una dotzena d'activistes electes en els comicis de diumenge. Mo és un 388 candidats prodemocràtics que s'ha guanyat un lloc com a regidor de districte, davant dels 59 dels proxinesos, resultat que confirma un fort suport social a les demandes dels grups que estan darrere de les manifestacions que es van iniciar al juny.

«Les eleccions han demostrat que una majoria de Hong Kong vol la sortida del govern i democràcia plena. És important que seguim als carrers expressant les nostres demandes», va assenyalar Alex, un manifestant de 23 anys.

Les desenes de persones que es van reunir en aquesta concentració cap a les quatre de la tarda hora local es van convertir en milers quatre hores després, quan els manifestants van marxar cap a la Universitat Politècnica (PolyU), en complir-se nou dies de el setge policial que manté tancats encara al voltant d'una vintena d'estudiants.

«Obriu la universitat» i «allibereu-los» van ser les consignes que més es van escoltar, juntament amb altres més hostils com «Policia, gossos corruptes», ja que una de les principals exigències dels manifestants és que es porti a terme una investigació independent sobre la «brutalitat policial». «La Policia ha envaït la nostra universitat; hauria de ser un lloc per aprendre i formar-se, no un lloc assetjat per cap força, especialment quan a dins hi ha estudiants que lluiten amb passió per la justícia social», va opinar Jason, de 22 anys.

Fa dos caps de setmana, milers d'activistes es van atrinxerar al campus de la PolyU amb còctels Molotov per defensar les universitats, el bressol intel·lectual de les protestes, el que va provocar una contundent resposta policial i el setge a l'edifici. Dilluns passat es va desencadenar una batalla campal de quinze hores que va acabar amb uns mil detinguts i diversos ferits, tot i que un centenar va aguantar amotinat a l'edifici, dels quals ara només queden uns vint o trenta, després que diversos sortissin a l'última setmana esgotats físicament i psicològica.

«Som aquí per protegir els nostres estudiants, per reclamar que surtin i estiguin fora de perill. Això és molt trist, no sé per què el govern ens fa això», va lamentar Dorothy, una dona de 45 anys, preocupada per la desesperació que s'ha apoderat dels joves que resisteixen amagats dins de la universitat.

Ahir al matí van desertar tres nous estudiants, que van explicar la situació extrema que es viu a dins, on diversos es van autolesionar i l'opció del suïcidi s'ha convertit en el tema de conversa central, segons el seu relat. Per això, cinc dels líders de el moviment prodemocràtic que van sortir elegits regidors en els comicis (Jimmy Sham, Roy Kwong, Gary Fan, Cheng Tat-hung i Chau Yin-ming) van negociar amb la policia perquè se'ls permetés accedir a la universitat i intervenir en la sortida dels estudiants amotinats.