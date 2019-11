Una víctima de violència de gènere increpa Ortega Smith en un acte a Madrid

Una víctima de violència masclista va increpar el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, després de pronunciar un discurs on va instar a «trencar el silenci negacionista» i que va provocar que nombroses dones que assistien a l'acte en commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere abandonessin la sala. Nadia Otmani és la presidenta de l'associació de dones Al Amal i víctima de violència de gènere, ja que un home li va disparar diversos trets mentre defensava la seva germana. Va quedar paraplègica i ara utilitza cadira de rodes. No va poder contenir les llàgrimes mentre deia a Ortega Smith que les víctimes de violència masclista estan «suportant molt» i que ella «d'aquest país» no cobra «ni un euro». A més d'abandonar la sala, moltes dones es van aixecar cridant «vergonya», van trepitjar el terra en senyal de protesta i van escridassar Ortega Smith, mostrant cartells amb diverses consignes.

En el seu polèmic discurs, Ortega Smith va assegurar que «la violència, l'amenaça i el crim sempre han de ser combatuts, sense intentar callar les veus; és necessari explicar la veritat i dir-la sense por, perquè és el principal aliat dels agressors». En aquest sentit, el portaveu de Vox a l'ajuntament de Madrid va assegurar que «aquest consens del silenci negacionista» nega que «hi ha dones que estan desprotegides en aquest Pacte d'Estat, dones que pateixen violència de la seva parella lesbiana, com per exemple Ana María, que va clavar un ganivet al cor de la seva parella».