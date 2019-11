Indaguen 2.670 violacions dels drets humans de la policia xilena

La Fiscalia xilena va informar que ha elevat a 2.670 les investigacions penals contra les forces de seguretat per presumptes violacions dels drets humans durant l'esclat social que viu el país des de fa un mes i en el qual han mort almenys 23 persones. «Correspon al Ministeri Públic investigar amb absoluta objectivitat aquests fets per poder reclamar després davant els tribunals de justícia la sanció per als responsables d'aquests fets», va dir el fiscal nacional, Jorge Abott. Per part seva, Human Rights Watch va denunciar que la policia xilena ha comès «greus violacions de drets humans», que inclouen ús excessiu de la força, abusos en les detencions i ús indegut d'armes.