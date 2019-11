Moren almenys 21 persones en un sisme de 6,4 graus en l'escala Richter a Albània

Un potent terratrèmol va despertar de matinada els albanesos i va causar almenys 21 víctimes mortals, 600 ferits i un nombre no determinat de persones sepultades, així com innombrables danys materials. Amb una magnitud 6,4 graus en l'escala Richter, el d'ahir va ser el major sisme registrat a Albània des del de 1979 a la regió del nord de Shkodra.

El terratrèmol, l'epicentre del qual estava situat al mar Adriàtic, prop de la ciutat de Durres, va tenir més d'un centenar de rèpliques de fins a 5,4 graus i va afectar també localitats al nord de la capital, Tirana. La majoria de les víctimes es van produir per l'ensorrament d'edificis, tot i que les tasques de rescat continuaven a l'hora de tancar aquesta edició, perquè se suposa que encara hi ha persones sota les runes dels immobles. Les zones més danyades són Durres i Thumana, on es van registrar 13 de les víctimes.

A més de les persones que van morir després d'ensorrar-se els seus habitatges, un home va perdre la vida a la localitat de Kurbin, al nord de Tirana, després de llançar-se des del balcó i un altre en un accident en derrapar seu cotxe. Entre les víctimes hi un comissari de policia que va morir a la platja de Durresen en quedar sepultat per l'ensorrament de part d'un edifici que servia de lloc de descans estiuenc per a personal del Ministeri d'Interior.

Les conseqüències del sisme van ser dramàtiques, amb la població sumida en el col·lapse i el pànic, dormint en els seus automòbils o en plena intempèrie. «Estem sense dormir, traumatitzats. No hr pogut sortir perquè no podia deixar sol el meu marit paralitzat en un llit», va relatar Manushaqe Avdiu, una pensionista de Tirana, on no hi va haver víctimes mortals, encara que sí danys materials.

«Ens han caigut els quadres a sobre i també el motor de l'aire condicionat que estava penjat al balcó», explicava un home que hores després del potent terratrèmol principal encara no s'atrevia a tornar a casa per por a les potents rèpliques.

En les operacions de rescat participen també familiars de les persones que estan sota les runes. En els hospitals van rebre atenció mèdica unes 600 persones, 60 de les quals es troben encara internades i 9 d'elles estan en estat crític. Protecció Civil va aixecar carpes per acollir les persones sense sostre als estadis de Durres i Thumana.



Itàlia envia helicòpters

El primer ministre albanès, Edi Rama, va explicar que fins a primera hora de la tarda havien pogut ser rescatades 41 persones i va assegurar que ja han arribat des de Kosovo equips especialitzats. També van arribar helicòpters militars d'Itàlia, i equips de Montenegro i Grècia.

A l'aeroport de Tirana, que funciona normalment, s'esperava a més l'arribada d'equips de Turquia, França, Sèrbia, Romania i Croàcia. La Unió Europea ha activat així mateix els mecanismes d'assistència, tot i que el país no és Estat membre.

«Aquesta desgràcia requereix un extraordinari coratge, gran paciència i solidaritat i molta calma», va explicar Rama, que va demanar afrontar entre tots aquest sinistre natural. «La gran ferida d'avui ens farà més forts demà», va explicar Rama. A l'edifici de la presidència a Tirana, la bandera oneja a mig pal en senyal de dol per les víctimes del potent terratrèmol.