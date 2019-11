El PP diu al PSOE que no avala el cordó sanitari a Vox a la Mesa del Congrés

El secretari general de PP, Teodoro García Egea, va confirmar a la portaveu del Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra, que el seu partit no participarà en un «cordó sanitari» a Vox a la Mesa de la cambra. A més, li va traslladar que el PP no s'abstindrà en cap cas per investir Pedro Sánchez, tot i que està disposat a afavorir la governabilitat amb pactes d'Estat.

Lastra i García Egea van mantenir una primera trobada a només una setmana perquè es constitueixin les Corts. En els últims dies, després del preacord signat entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, la dirigent socialista s'ha reunit amb Más País, Compromís, Teruel Existe, BNG i el PNB. Està previst que demà ho faci amb ERC i divendres amb Coalició Canària i Nova Canàries.

Durant aquesta reunió, García Egea va traslladar a la dirigent del PSOE que el Partit Popular «no participarà en cap cordó sanitari que es vulgui establir en la configuració de la Mesa de Congrés», segons van assenyalar fonts de la direcció nacional dels populars.